جهات حكومية وشركات خاصة توقف العمل بـ«الصمة» وتمنع السلام بـ «اليد»

الرياض (صدى):

عممت عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بإيقاف العمل بنظام البصمة بشكل مؤقت، ضمن الإجراءات الاحترازية في إطار توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووجهت العديد من الجهات الحكومية تعميمات عاجلة لموظفيها، بالعودة إلى بيانات الحضور والانصراف الورقية وإيقاف العمل بالبصمة، مع تكثيف الإجراءات الاحترازية، وتوفير كافة المستلزمات والمعقمات الطبية، ومنع السلام باليد والقبلات.

وتأتي هذه الإجراءات بناء على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية في شأن فيروس "كورونا" وانتشاره محليا وعالميا، والتي تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المعنية.

وكان فيروس كورونا تفشى في أكثر من 60 دولة حول العالم، بينهم مؤخراً دول عربية، وأصاب قرابة 90 ألف شخص حول العالم، في حين تجاوز عدد الوفيات 3 آلاف، بعد أن انتشر من مدينة ووهان الصينية بؤرة الفيروس المستجد منذ ديسمبر الماضي.

ورفعت منظمة الصحة العالمية درجة تقييم الخطر في انتشار فيروس كورونا عالمياً إلى "مرتفع للغاية" الأيام الماضية، وذلك إثر الزيادات الأخيرة المفاجئة في الإصابات في بلدان مثل إيطاليا، وإيران، وكوريا الجنوبية، فضلاً عن الجزائر، والنمسا، وكرواتيا، وألمانيا، وإسبانيا، وسويسرا، بالإضافة إلى البحرين، والعراق، والكويت، وعمان.