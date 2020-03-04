حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

في حين يستمر تأثير العوالق التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.