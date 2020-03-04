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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الاخبار المحلية
Time منذ 6 دقائق
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات عسير، الباحة والطائف،

في حين يستمر تأثير العوالق التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
كيف يذهب الى ايران وهو يعلم ان العلاقه مقطوعه معهم ثم يعود ويخفي حقيقة سفره
**""'سهم'""**
مع العلم ان ولائهم لايران
**""'سهم'""**
اصبح الوضع على المكشوف ... وهذا تحدي لو لقوا من يدق خشومهم ويرجعهم من حيث اتوا كان ماتفهوا بكلمة لا ومسكينهم مناصب في الكويت
ابو عمار
اذا ما حنت رغت الناقه المجوسي يبقى مجوسي مهما طال الزمن وان تكلم العربيه والله ان نعال اي عربي افضل منك واشرف منك يا عابد القبور الحقير
مواطن عربي
الاسرائيلي يشعر بالراحه الإيراني يشعر بالراحه التركي يشعر بالراحه فعلا دويله بلا كرامه ولا سياده. اصبحت قطر كالعااهره كل يوم مع رجل جديد من أجل حمايتها