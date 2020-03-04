كلمات جارحة من شقيق ياسمين عبدالعزيز بسبب صورها مع فنان أصغر منها

القاهرة (صدى):

وجه الفنان المصري وائل عبدالعزيز كلمات جارحة لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بسبب علاقتها مع فنان شاب يصغرها بعشرة أعوام، وهو الفنان أحمد العوضي.

وقال شقيق ياسمين عبدالعزيز إنه وقف بجابها في كثير من مشاكلها وأيضًا أمر طلاقها إلا أنها بهذه العلاقة تتسبب في أن تكون سمعة العائلة على ألسنة الجمهور وهو ما لا يسمح به.

وأضاف: " نسيت حياتي ونفسي عشانك وبقي كل همي أنا ووالدتك إنك تكبري وتبقي نجمه في مجالك، لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ 10 سنين لا من سنك وتتصوري صور مالهاش أي لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا لا ومحدش هيسمح، من إمتي واحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل علي السوشيال ميديا، من امتي الناس بتجيب في سيرتنا!؟ ونقعد نتعاكس علي السوشيال ميديا " .

وأثارت علاقة ياسمين بالفنان أحمد العوضي جدلًا كبيرًا عندما حضر عيد ميلادها وتسببت صورهما في حديث الجمهور عن علاقة ارتباط تجمعهما خاصًة بعد طلاقها.

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