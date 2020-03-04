calendar

" بغلف " يجلد دباس الدوسري بسبب عبدالله عطيف

اخبار رياضية
Time منذ ساعتين
Views 2705
Comment 2
" بغلف " يجلد دباس الدوسري بسبب عبدالله عطيف

ماجد محمد (صدى):
انفعل عضو شرف نادي النصر، عبدالعزيز أحمد بغلف، على الناقد الرياضي دباس الدوسري، بعدما سخر الأخير من تكفله بعلاج لاعب الهلال عبدالله عطيف.

وكان الدوسري قد سخر من تكفل بغلف بعلاج عطيف، قائلا: " سلامات يا عبدالعزيز، أعلن تكفلي بعلاج الأخ بغلف إن أراد ذلك " .

ورد بغلف ملقنا الدوسري درسا، قائلا: " السلامة تقال لمن به مرض، والحمدلله لا أعاني من ذلك، إلا إن كنت ترى شرف خدمه مواطن ولاعب سعودي يمثل المنتخب مرض، فهذا شأنك ".

وأضاف: " دعني احدثك عن المرض الحقيقي، هو سوء الظن والجهل والحقد والحسد، أتعلم أن هناك من ينامون قريري الأعين لأنهم لا يحملون تلك الصفات .. كعمال النظافة مثلآ ".

يذكر أن لاعب الهلال عبد الله عطيف قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي، ليعلن عضو شرف النصر تكفله بعلاج اللاعب في المكان الذي يختاره، إن رغب في ذلك.

اقرأ أيضًا:

إصابة عبدالله عطيف بقطع في الرباط الصليبي

Time واتساب

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
Time منذ 6 دقائق Views 1144
تركي آل الشيخ مواسيًا عبدالمجيد عبدالله: " في ناس ما تخجل "
تركي آل الشيخ مواسيًا عبدالمجيد عبدالله: " في ناس ما تخجل "
Time منذ 33 دقيقة Views 2038
ماتت بعد 5 أيام من الزواج العرفي فتخلص من جثتها!
ماتت بعد 5 أيام من الزواج العرفي فتخلص من جثتها!
Time منذ 59 دقيقة Views 1126
الإفراج عن 54 ألف سجين إيراني بسبب كورونا
الإفراج عن 54 ألف سجين إيراني بسبب كورونا
Time منذ ساعة Views 1608
اجتماع عن بٌعد بين " صندوق النقد " و " البنك الدولي " بسبب كورونا
اجتماع عن بٌعد بين " صندوق النقد " و " البنك الدولي " بسبب كورونا
Time منذ ساعة Views 1458
كلمات جارحة من شقيق ياسمين عبدالعزيز بسبب صورها مع فنان أصغر منها
كلمات جارحة من شقيق ياسمين عبدالعزيز بسبب صورها مع فنان أصغر منها
Time منذ ساعة Views 1779
مصرع وفقدان 58 شخصا جراء الأمطار في البرازيل
مصرع وفقدان 58 شخصا جراء الأمطار في البرازيل
Time منذ ساعة Views 1506
" بغلف " يجلد دباس الدوسري بسبب عبدالله عطيف
" بغلف " يجلد دباس الدوسري بسبب عبدالله عطيف
Time منذ ساعتين Views 2705
عبدالمجيد عبدالله: " طز في الفن وتويتر "
عبدالمجيد عبدالله: " طز في الفن وتويتر "
Time منذ ساعتين Views 2258
رجل يهدد طفلا " مدخنًا " بإخبار أهله إذا رفض ممارسة الجنس معه!
رجل يهدد طفلا " مدخنًا " بإخبار أهله إذا رفض ممارسة الجنس معه!
Time منذ 3 ساعات Views 1064

أحدث التعليقات

ابو عمار
كيف يذهب الى ايران وهو يعلم ان العلاقه مقطوعه معهم ثم يعود ويخفي حقيقة سفره
**""'سهم'""**
مع العلم ان ولائهم لايران
**""'سهم'""**
اصبح الوضع على المكشوف ... وهذا تحدي لو لقوا من يدق خشومهم ويرجعهم من حيث اتوا كان ماتفهوا بكلمة لا ومسكينهم مناصب في الكويت
ابو عمار
اذا ما حنت رغت الناقه المجوسي يبقى مجوسي مهما طال الزمن وان تكلم العربيه والله ان نعال اي عربي افضل منك واشرف منك يا عابد القبور الحقير
مواطن عربي
الاسرائيلي يشعر بالراحه الإيراني يشعر بالراحه التركي يشعر بالراحه فعلا دويله بلا كرامه ولا سياده. اصبحت قطر كالعااهره كل يوم مع رجل جديد من أجل حمايتها