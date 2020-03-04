" بغلف " يجلد دباس الدوسري بسبب عبدالله عطيف

ماجد محمد (صدى):

انفعل عضو شرف نادي النصر، عبدالعزيز أحمد بغلف، على الناقد الرياضي دباس الدوسري، بعدما سخر الأخير من تكفله بعلاج لاعب الهلال عبدالله عطيف.

وكان الدوسري قد سخر من تكفل بغلف بعلاج عطيف، قائلا: " سلامات يا عبدالعزيز، أعلن تكفلي بعلاج الأخ بغلف إن أراد ذلك " .

ورد بغلف ملقنا الدوسري درسا، قائلا: " السلامة تقال لمن به مرض، والحمدلله لا أعاني من ذلك، إلا إن كنت ترى شرف خدمه مواطن ولاعب سعودي يمثل المنتخب مرض، فهذا شأنك ".

وأضاف: " دعني احدثك عن المرض الحقيقي، هو سوء الظن والجهل والحقد والحسد، أتعلم أن هناك من ينامون قريري الأعين لأنهم لا يحملون تلك الصفات .. كعمال النظافة مثلآ ".

يذكر أن لاعب الهلال عبد الله عطيف قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي، ليعلن عضو شرف النصر تكفله بعلاج اللاعب في المكان الذي يختاره، إن رغب في ذلك.

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