شاهد.. هوية تغريدة المعلم القادم من إيران " قطري أراد إفزاع المواطنين "

الرياض (صدى):

بعدما ردّت وزارة الصحة على تغريدة المعلم القادم من إيران، فجّر الكاتب محمد آل الشيخ مفاجأة عن هوية كاتب التغريدة والهدف منها.

وأوضح الكاتب محمد آل الشيخ، أن كاتب التغريدة هو قطري الجنسية، وكان يريد إثارة البلبلة والذعر بين المواطنين، قائلا : " صاحب هذه التغريدة من سلق ابن ثاني شيخ دويلة قطر، كذاب ويريد البلبة كما هي أساليب هذه الدولة النتفة " .

ونشر محمد آل الشيخ، الدليل على حديثه وهو تغريدة له قال فيها " قطر تاج راسك يا آل الشيخ، إذا عندك مشكلة مع الحاكم لا تجيب طاري الشعب والدولة " .

يذكر أن وزارة الصحة قد أكدت أنه تم التعرف على المعلم وفحصه قبل يومين وكانت النتيجة سليمة، داعية الجميع إلى التعامل مع هذه الحالات بالتواصل على الرقم 937 .

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