شاهد.. هوية تغريدة المعلم القادم من إيران " قطري أراد إفزاع المواطنين "

وأوضح الكاتب محمد آل الشيخ، أن كاتب التغريدة هو قطري الجنسية، وكان يريد إثارة البلبلة والذعر بين المواطنين، قائلا : " صاحب هذه التغريدة من سلق ابن ثاني شيخ دويلة قطر، كذاب ويريد البلبة كما هي أساليب هذه الدولة النتفة " .
ونشر محمد آل الشيخ، الدليل على حديثه وهو تغريدة له قال فيها " قطر تاج راسك يا آل الشيخ، إذا عندك مشكلة مع الحاكم لا تجيب طاري الشعب والدولة " .
يذكر أن وزارة الصحة قد أكدت أنه تم التعرف على المعلم وفحصه قبل يومين وكانت النتيجة سليمة، داعية الجميع إلى التعامل مع هذه الحالات بالتواصل على الرقم 937 .
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