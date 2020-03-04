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شاهد.. هوية تغريدة المعلم القادم من إيران " قطري أراد إفزاع المواطنين "

Time منذ 4 أسابيع
Views 11004
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شاهد.. هوية تغريدة المعلم القادم من إيران " قطري أراد إفزاع المواطنين "

الرياض (صدى):
بعدما ردّت وزارة الصحة على تغريدة المعلم القادم من إيران، فجّر الكاتب محمد آل الشيخ مفاجأة عن هوية كاتب التغريدة والهدف منها.

وأوضح الكاتب محمد آل الشيخ، أن كاتب التغريدة هو قطري الجنسية، وكان يريد إثارة البلبلة والذعر بين المواطنين، قائلا : " صاحب هذه التغريدة من سلق ابن ثاني شيخ دويلة قطر، كذاب ويريد البلبة كما هي أساليب هذه الدولة النتفة " .

ونشر محمد آل الشيخ، الدليل على حديثه وهو تغريدة له قال فيها " قطر تاج راسك يا آل الشيخ، إذا عندك مشكلة مع الحاكم لا تجيب طاري الشعب والدولة " .

يذكر أن وزارة الصحة قد أكدت أنه تم التعرف على المعلم وفحصه قبل يومين وكانت النتيجة سليمة، داعية الجميع إلى التعامل مع هذه الحالات بالتواصل على الرقم 937 .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
تمام .. .. عزل باالهواء الطلق ..
ابو محمد
الله يرحمهم ...
لا يهمونك انا مجنونك
رح انشط بفلسطين ابرك لك
بلبل البحر
حكم تربية الكلاب: اتفق الفقهاء على أنّه لا يجوز اقتناء وتربية الكلاب إلا إذا كانت هنالك حاجة لذلك، وقد حدّد الفقهاء الحالات التي تجوز فيها تربية الكلاب، وهي: كلب الماشية الذي يقوم على حراستها من السباع والضباع والذئاب. كلب الزرع من المواشي والأغنام وغيرها. كلب الصيد الذي ينتفع به الصائد في صيده. الدليل على ما سبق ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَنِ اتَّخَذ كلبًا، إلا كلبَ ماشيةٍ أو صيدٍ أو زرعٍ، انتَقَص من أجرِه كلَّ يومٍ قِيراطٌ، قال الزُّهرِيُّ: فذُكِر لابنِ عُمَرَ قولُ أبي هُرَيرَةَ، فقال: يَرحَمُ اللهُ أبا هُرَيرَةَ، كان صاحبَ زرعٍ)
ابو محمد
رحمهم الله .. آمين ..

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