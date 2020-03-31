نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

" الصحة " تحذر من ممارسات منزلية قد تسهم في سرعة انتشار العدوى بكورونا

Time منذ 13 دقيقة
Views 1398
" الصحة " تحذر من ممارسات منزلية قد تسهم في سرعة انتشار العدوى بكورونا

الرياض (صدى):
حذرت الصحة أفراد المجتمع كافة من بعض الممارسات التي تتم في المنازل هذه الأيام من قبل بعض المنتسبين لبعض المهن ، مبينةً أنها قد تسهم في سرعة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد .

وأبانت الصحة عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته اليوم في حسابها الرسمي على تويتر أن الحلاق والكوافير يسهمون في ذلك نظراً لتكرار استخدام أدوات الحلاقة بين عدة أشخاص، كما أن مندوب التوصيل غير الرسمي يسهم أيضاً من خلال عدم تطبيقه إجراءات السلامة الوقائية، وكذلك المعلم الخصوصي يسهم أيضاً نظراً لاختلاطه المتكرر مع أشخاص في البيوت خلال فترة عمله .

وأهابت الصحة بالجميع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

ودعتهم إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم في كل مايتعلق بفيروس كورونا المستجد وذلك على مدار الساعة ، ونصحتهم بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات -بإذن الله- ، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم. .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
abdul
خلّي المطبخ للمَرَة....وانتشْرب بيرة
ابوطاهر
اللهم لاشماته
صالح الحربي
هذا ماهو بالمدينه ليه تشويه اسم المدينه
ابو محمد
يساعدن في تقليم الاشجار ..

أخر الأخبار

" الصحة " تحذر من ممارسات منزلية قد تسهم في سرعة انتشار العدوى بكورونا
" الصحة " تحذر من ممارسات منزلية قد تسهم في سرعة انتشار العدوى بكورونا
Time منذ 13 دقيقة Views 1398
عدنان جستنيه : الاتحاد كاد ان يهبط الموسم الماضي
عدنان جستنيه : الاتحاد كاد ان يهبط الموسم الماضي
Time منذ 14 دقيقة Views 151
الولد طلع مو هين
الولد طلع مو هين
Time منذ 14 دقيقة Views 240
وليد الفراج لجمال عارف : توقف الدوري هو الأجمل بالنسبة لك
وليد الفراج لجمال عارف : توقف الدوري هو الأجمل بالنسبة لك
Time منذ 17 دقيقة Views 178
بال‏‏فيديو.. مواطن يخدم الأسر في وقت ‎منع التجول بالمجان
بال‏‏فيديو.. مواطن يخدم الأسر في وقت ‎منع التجول بالمجان
Time منذ 18 دقيقة Views 1319
عادل التويجري يرد على مغرد : لا أتوقع تتويج الهلال بطلا قبل استكمال الدوري
عادل التويجري يرد على مغرد : لا أتوقع تتويج الهلال بطلا قبل استكمال الدوري
Time منذ 20 دقيقة Views 150
أحد أبطال التوصيل: هذا مصدر دخل كامل للبعض (فيديو)
أحد أبطال التوصيل: هذا مصدر دخل كامل للبعض (فيديو)
Time منذ 32 دقيقة Views 1576
أنباء عن إلغاء جميع المنافسات الرياضية على مستوى العالم
أنباء عن إلغاء جميع المنافسات الرياضية على مستوى العالم
Time منذ ساعة Views 2363
بالفيديو.. طالب قانون بجازان يوضح أضرار «عدم احتساب المعدل»
بالفيديو.. طالب قانون بجازان يوضح أضرار «عدم احتساب المعدل»
Time منذ ساعة Views 1597
كل هذا حقد على زوجها الاول
كل هذا حقد على زوجها الاول
Time منذ ساعة Views 1165