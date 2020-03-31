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الأعداد السابقة للصحيفة

جستنيه يعلق على تغريدة الهريفي: "باعوا القضية"

Time منذ ساعة
Views 2618
جستنيه يعلق على تغريدة الهريفي: "باعوا القضية"

طلال الغامدي (صدى):
نشر لاعب النصر السابق فهد الهريفي فيديو قديم له يتضمن خطأ تحكيمي في إحدى المباريات حسب رؤيته.

وبعث الهريفي من خلاله رسالة لسعد ربيعة حكم المباراة حينها قائلا: ‏الله لا يحللك ولا يبيحك هذا الحكم ، أذكره زين في أكثر من مباراة أضاعها علينا الحارس غرز بوته في فخذي، أقسم بالله جلست بعدها أكثر من ٢٥ يوم يالله أمشي”.

وأضاف قائلاً” من يذكر المباراة خرجت بعدها مصاب، معروضه الآن على القناة السعودية”.

وعلق الناقد الرياضي عدنان جستنيه على تغريدة الهريفي قائلاً” ويجيك يابو سلطان من يطالب بعودة الحكم السعودي”.

واستكمل : قالها أبو ناصر في مناسبة إعلامية “باعوا القضية” ، هو يلي كشفهم وريحنا منهم، وأنا هنا لا أعمم ولكن البعض منهم بس هذا البعض خرب على الطيبين وإساءة لهم ولسمعتهم”.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
abdul
خلّي المطبخ للمَرَة....وانتشْرب بيرة
ابوطاهر
اللهم لاشماته
صالح الحربي
هذا ماهو بالمدينه ليه تشويه اسم المدينه
ابو محمد
يساعدن في تقليم الاشجار ..

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