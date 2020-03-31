الفيفا يدرس "خطة مارشال" لمواجهة الأثار المالية لـ كورونا

وكالات (صدى):

ناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تفاصيل "خطة مارشال" للتعامل مع الآثار المالية لجائحة فيروس كورونا.

وأنشأ الفيفا مجموعة عمل لدراسة عدد ضخم من المسائل تسبب فيها إيقاف المباريات حول العالم نتيجة الجائحة.

وقال متحدث باسم الفيفا إن الاتحاد الدولي على دراية بوجود "مشاكل مالية خطيرة بسبب تفشي فيروس كورونا".

وأضاف "هذا يهدد بعرقلة وإفساد قدرة الاتحادات الأعضاء في الفيفا ومنظمات كرة القدم الأخرى مثل روابط الدوري والأندية على تطوير وتمويل أنشطة كرة القدم على جميع مستويات اللعبة بما في ذلك المستوى الاحترافي وغير المحترف والشباب والناشئين".

وتابع "من الواضح أن في أجزاء كبيرة من العالم سيواجه عدد لا بأس به من الأشخاص المشتركين في كرة القدم ومن بينهم لاعبون ولاعبات ظروفا اقتصادية في غاية الصعوبة".

واستكمل المتحدث إن نتيجة الموقف المالي القوي للفيفا، فإن هناك التزاما على الاتحاد الدولي لمساعدة المحتاجين.