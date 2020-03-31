النمر يستعرض بعض التصرفات الخاطئة التي يفعلها الناس خلال الفترة الحالية

عادل الحربي (صدى):

استعرض الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عدد من التصرفات الخاطئة التي يفعلها الناس.

وأوضح خلال سلسلة من التغريدات عبر حسابه على موقع «تويتر»، أن من بين هذه التصرفات: «سائق عائلة يلبس كمامتين فوق بعض وقفازات أثناء القيادة لم يسافر حديثاا، وليس لديه أعراض، وهو وأفراد العائلة محافظين على العزل المنزلي والابتعاد عن التجمعات وليس لديهم أعراض».

‏وقال إن من التصرفات الخاطئة: «زوجة تمنع زوجها من حقه الشرعي خوفا من كورونا، وهو محافظ على الإجراءات الوقائية من وزارة الصحة ومبتعد عن التجمعات وليس لديه أعراض ولم يخالط أحدا مريضا.

‎‏وأشار إلى تصرف آخر، فيه: «رجل عمره ٥٠ سنه ومعه ضغط وسكري يمنع أهله ان يفتحوا نوافذ المنزل خوفاً من دخول كورونا عليهم».

‎‏وذكر تصرف «ربة منزل تغسل الخضروات والفواكه بكلوركس لتطهيرها من كورونا»، قائلا: «المطلوب غسلها فقط بالماء والصابون حسب توجيه وزارة الصحة وليس تعقيمها.

‏ولفت إلى تصرف آخر، وهو: « أن يهلع ويخاف من الموت أي شخص يأتيه حرارة/طفح جلدي/عين وردية.. الخ أنها كورونا»، مشيرا إلى أن الصحيح هو الذهاب إلى أقرب طبيب وهو من يتخذ القرار المناسب في حالتك فقد يكون غير ما توقعتَ نهائيا.