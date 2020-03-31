نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

ملوك المملكة على مر التاريخ ومدد حكمهم

Time منذ ساعتين
Views 3089
Comment 1
ملوك المملكة على مر التاريخ ومدد حكمهم

نايف السالم (صدى):
على مر التاريخ، حكم المملكة سبعة ملوك بدءًا من الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود "رحمه الله"، وحتى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله ".

ونشر حساب "تاريخ آل سعود، ترتيب ملوك المملكة ومدة حكمهم، بدءاً من الملك عبدالعزيز رحمه الله الذي حكم لمدة 54 عامًا، ثم الملك سعود "رحمه الله" والذي تولى الحكم لمدة 11 عامًا.

وثالث ملوك المملكة كان الملك فيصل "رحمه الله" واستمر 11 عامًا كذلك في الحكم، أما رابع الملوك فهو الملك خالد "رحمه الله" واستمر لسبعة أعوام في الحكم.

وجاء الملك فهد " رحمه الله" خامس ملوك المملكة واستمر حكمه لمدة 23 عامًا، ثم الملك عبدالله " رحمه الله " الذي حكم لمدة 10 أعوام.

ومن ثم الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" الذي تولى الحكم عام 1436هـ إلى وقتنا الحالي.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
abdul
خلّي المطبخ للمَرَة....وانتشْرب بيرة
ابوطاهر
اللهم لاشماته
صالح الحربي
هذا ماهو بالمدينه ليه تشويه اسم المدينه
ابو محمد
يساعدن في تقليم الاشجار ..

أخر الأخبار

" الصحة " تحذر من ممارسات منزلية قد تسهم في سرعة انتشار العدوى بكورونا
" الصحة " تحذر من ممارسات منزلية قد تسهم في سرعة انتشار العدوى بكورونا
Time منذ 11 دقيقة Views 1365
عدنان جستنيه : الاتحاد كاد ان يهبط الموسم الماضي
عدنان جستنيه : الاتحاد كاد ان يهبط الموسم الماضي
Time منذ 13 دقيقة Views 151
الولد طلع مو هين
الولد طلع مو هين
Time منذ 13 دقيقة Views 229
وليد الفراج لجمال عارف : توقف الدوري هو الأجمل بالنسبة لك
وليد الفراج لجمال عارف : توقف الدوري هو الأجمل بالنسبة لك
Time منذ 16 دقيقة Views 178
بال‏‏فيديو.. مواطن يخدم الأسر في وقت ‎منع التجول بالمجان
بال‏‏فيديو.. مواطن يخدم الأسر في وقت ‎منع التجول بالمجان
Time منذ 17 دقيقة Views 1306
عادل التويجري يرد على مغرد : لا أتوقع تتويج الهلال بطلا قبل استكمال الدوري
عادل التويجري يرد على مغرد : لا أتوقع تتويج الهلال بطلا قبل استكمال الدوري
Time منذ 19 دقيقة Views 150
أحد أبطال التوصيل: هذا مصدر دخل كامل للبعض (فيديو)
أحد أبطال التوصيل: هذا مصدر دخل كامل للبعض (فيديو)
Time منذ 31 دقيقة Views 1567
أنباء عن إلغاء جميع المنافسات الرياضية على مستوى العالم
أنباء عن إلغاء جميع المنافسات الرياضية على مستوى العالم
Time منذ ساعة Views 2343
بالفيديو.. طالب قانون بجازان يوضح أضرار «عدم احتساب المعدل»
بالفيديو.. طالب قانون بجازان يوضح أضرار «عدم احتساب المعدل»
Time منذ ساعة Views 1591
كل هذا حقد على زوجها الاول
كل هذا حقد على زوجها الاول
Time منذ ساعة Views 1141