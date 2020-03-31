ملوك المملكة على مر التاريخ ومدد حكمهم

نايف السالم (صدى):

على مر التاريخ، حكم المملكة سبعة ملوك بدءًا من الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود "رحمه الله"، وحتى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله ".

ونشر حساب "تاريخ آل سعود، ترتيب ملوك المملكة ومدة حكمهم، بدءاً من الملك عبدالعزيز رحمه الله الذي حكم لمدة 54 عامًا، ثم الملك سعود "رحمه الله" والذي تولى الحكم لمدة 11 عامًا.

وثالث ملوك المملكة كان الملك فيصل "رحمه الله" واستمر 11 عامًا كذلك في الحكم، أما رابع الملوك فهو الملك خالد "رحمه الله" واستمر لسبعة أعوام في الحكم.

وجاء الملك فهد " رحمه الله" خامس ملوك المملكة واستمر حكمه لمدة 23 عامًا، ثم الملك عبدالله " رحمه الله " الذي حكم لمدة 10 أعوام.

ومن ثم الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" الذي تولى الحكم عام 1436هـ إلى وقتنا الحالي.