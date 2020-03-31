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الأعداد السابقة للصحيفة

روسيا تبدأ خسائرها في تصدير النفط

Time منذ ساعتين
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روسيا تبدأ خسائرها في تصدير النفط

وكالات (صدى):
بدأت روسيا بتسجيل خسائر في عمليات تصديرها من شحنات الخام عبر بحر البلطيق والبحر الأسود، وذلك للمرة الأولى منذ 20 عامًا.

وبلغ خصم تحميلات ميناء بحر البلطيق 4.35 دولار للبرميل عن خام القياس الأوروبي هذا الأسبوع، إذ أن سعر خام الأورال الروسي يتحدد بخصم عن سعر برنت المؤرخ.

وعلى مدى العامين الأخيرين، كان متوسط الخصم السعري 1.27 دولار للشحنات المصدرة من موانئ البلطيق، وفقًا لحسابات أجرتها "رويترز".

وأصبحت أرباح التصدير الروسية من شحنات خام الأورال عبر ميناء بريمورسك على بحر البلطيق وميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود، سلبية هذا الأسبوع مع ملامسة أسعار برنت أدنى مستوياتها في 18 عاما.

وبلغ صافي مردود خام الأورال المصدر من بريمورسك سالب 485 روبلا (6.20 دولار) للطن وسالب 487 روبلا (6.21 دولار) للطن عند الشحن من ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود.

يذكر أن أسعار النفط العالمية قد صعدت بعد أن اتفق الرئيس الأمركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على إجراء محادثات تستهدف جلب الاستقرار إلى أسواق الطاقة.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
abdul
خلّي المطبخ للمَرَة....وانتشْرب بيرة
ابوطاهر
اللهم لاشماته
صالح الحربي
هذا ماهو بالمدينه ليه تشويه اسم المدينه
ابو محمد
يساعدن في تقليم الاشجار ..

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