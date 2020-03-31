شاهد.. شماتة "أردوغان" في المملكة رُدّت فيه

نايف القزيز (صدى):

قال الله "عز وجل" في القرآن الكريم " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ ".

فقبل نحو 19 يومًا من الآن، تناولت وسائل إعلام النظام التركي قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، بأسلوب شامت.

واتخذت تلك الوسائل وخاصة وكالة الأناضول بوق رجب طيب أردوغان، والمعروف بتناقداتها بين نسختها العربية والإنجليزية، عناوينًا و"مانشيتات" ساخرة من إجراءات المملكة.

وفاتت الأيام وأصبحت تركيا في نفس الوضع، إذ زادت الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى نحو كبير فوصلت إلى 13531حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات المسجلة في تركيا خلال اليوم الماضي من 168 إلى 214 حالة.

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