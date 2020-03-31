إطلاق منصة "عش بصحة" عبر تطبيق التليجرام

الرياض (صدى):

تواصلاً لجهود الصحة التوعوية ورغبةً في استثمار التقنيات الحديثة كافة فقد أتاحت وزارة الصحة منصتها التوعوية عش بصحة هنا عبر تطبيق التليجرام حيث ينشر من خلال المنصة المحتوى التوعوي لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) سعياً لتوفير المنتجات والمعلومات كافة الموثوقة المصدر ، وتسهيلاً للوصول إليها ونشرها وللاستفادة منها بشكل أكبر.

يذكر أن الوزارة قد أعلنت مؤخرا ً عن استحداث حساب للتوعية الصحية ، يكون المنصة الرئيسة للتوعية الصحية، تحت مسمى عش بصحة، ويهدف إلى أن يكون المرجع الأول والمعتمد للمعلومة الصحية الموثوقة، حيث توفر المنصة معلومات صحية أساسية ومتنوعة تتعلق بصحة جميع شرائح المجتمع ، من عمر الطفولة وحتى مرحلة الشيخوخة.

وجاءت تلك الخطوة ضمن مبادرات "الصحة" التي تعمل على تحسين جودة الآداء في الحياة، وتعزيز الوعي الصحي، كما أنها تأتي مواصلة للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة أفراد المجتمع كافة وسلامتهم،والحث على اتباع السلوك الصحي السليم، وتخفيف عبء المراضة .