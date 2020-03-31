أمير الجوف يوجه بإنشاء سوق خضار مؤقت (فيديو)

سكاكا (صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بإنشاء سوق خضار مؤقت ضمن الخطط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الوقائية و الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، مع تزايد عدد المتسوقين خلال فترة منع التجول والحد من انتشار الأوبئة لا قدر الله , مبيناً أنه تم تحديد موقع سوق الخضار المؤقت على طريق الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز " الإقليمي " بمدينة سكاكا ، ليعمل على تسهيل حصول المتسوقين على احتياجاتهم منها بكل يسر وسهولة وبأسعار مناسبة و مراقبة , لا سيما أن ذلك التوجيه سيحقق إنسيابية مرورية ، كما سيسهم في توفير فرص عمل جديدة لأبناء الوطن الراغبين بالعمل وممارسة هذا النشاط التجاري .

وأضاف المهندس الشرعان بأن أمانة الجوف بدأت بتجهيز الموقع المؤقت وجاري العمل على تركيب خيمة بمساحة مناسبة وتجهيزها بالمكيفات والتهوية إضافة إلى توفير جميع الخدمات من مياه وكهرباء ودورات للمياه ومكتب لمراقبة السوق .

ودعت الأمانة المزارعين من أبناء الوطن وبائعي الخضار والفاكهة ، وأصحاب برادات المواد الغذائية للخضار والفواكه التسجيل عبر إدارة الأسواق بالاتصال على الرقم 0548860231 ، ليتم بدء البيع فيه يوم السبت القادم بإذن الله .