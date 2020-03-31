معمر الإرياني: " تخطئ قطر إن اعتقدت أنها في منأى عن مشروع تصدير الثورة الخمينية "

وكالات (صدى):

اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، النظام القطري وقناة الجزيرة بدعم مليشيا الحوثي الإرهابية وتغطية جرائمها سياسيًا وإعلاميًا.

وقال "الإرياني" :" معركتي الجوف ومأرب ليست مجرد معركة هامشية تتعلق بالشرعية أو طرف سياسي ولا معركة السعودية كما يصورها البعض، إنها معركة مصيرية في مسار الصراع مع المخطط الإيراني التوسعي في المنطقة، وهو ما يجب أن تدركه الدول التي تعتبر اليمن ساحة لتصفية الحسابات دون إدراك بأن تداعياتها ستطال الجميع".

ودعا " قطر وقناة الجزيرة التي أصبح موقفها واضح في التماهي مع المشروع الايراني باليمن وأداته الحوثية التي ارتمت بدورها في أحضان الدوحة للحصول على الدعم والغطاء السياسي والاعلامي، لمراجعة سياساتها والنأي بنفسها عن مستنقع الدم اليمني الذي يوغل فيه ملالي ايران، فالتاريخ لن يرحم أحد".

وأضاف:" يخطئ أخواننا في قطر أو غيرها إن اعتقدوا إنهم في منأى عن مشروع تصدير الثورة الخمينية والمخطط التوسعي الإيراني، ويخطئون في مضيهم لتحويل اليمن ساحة لتصفية الحسابات دون اعتبار للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية الصعبة لبلد منهك لم يعد يحتمل المزيد من المغامرات " .