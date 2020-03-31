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الخثلان: الترخص برخص السفر يُقاس بالإفطار في رمضان (فيديو)

Time منذ 47 دقيقة
Views 1458
الخثلان: الترخص برخص السفر يُقاس بالإفطار في رمضان (فيديو)

علي القحطاني (صدى):
تساءلت مواطنة عن عمل ابنتها في القويعية ومجيئها إلى جدة في يوم الإجازة، قائلة: " هل تترخص برخص السفر؟ ".

وقال الشيخ سعد الخثلان: " الأصل هو الإقامة وليس السفر، ولذلك فالأصل أن الإنسان يُتم ولا يجمع أو يقصر ولا يترخص برخص السفر ما لم يثبت السفر".

وأضاف: " المسافة بين القويعية وجدة لا شك أنها مسافة سفر، ولذلك تترخص برخص السفر في الطريق"، متابعًا: " أما في إقامتها ببلدها فواضح أنها لا تترخص لأنه يحكمه العُرف فإذا كانت في العُرف مسافرة فتترخص برخص السفر".

وتابع:" لكن الظاهر أن العُرف هنا هو أنها ليست مسافرة، وهذا يُقاس بالصيام في رمضان، فإذا أفطرت في نهار رمضان أثناء إقامتها عند والدتها هل سيُنكر الناس ذلك أن يتقبلوه لأنها مسافرة؟" .

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أحدث التعليقات

حازم الببلاوي
ياحظها تشافت بسرعه وش هذا الحظ إلى يفلق الصخر
مظلوم
العالم هاذي من وين تجيب الفلوس انا مريض ولا عندي حق الدوا
QLQ
... شرطان الذهب
ابو عمار
ما شاء الله وتبارك
البرفسور حنس
اي ملياردير....؟ لو كان هالفلس طيز عنده قرشين ما كان شغل بناته عارضات لاجسادهن وعورتهن من اجل شويت مصاري...

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