إيقاف لاعب دورتموند مباراتين بسبب مشاجرة مع نيمار

وكالات (صدى):

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا»، إيقاف إيمري جان، لاعب خط وسط فريق بوروسيا دورتموند الألماني بعد مشاجرته مع البرازيلي نيمار.

وفرضت اللجنة التأديبية في «ويفا» عقوبة الإيقاف مباراتين لطرده خلال مباراة إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، أمام المضيف باريس سان جرمان الفرنسي في 11 مارس.

جاء ذلك بعد نيله البطاقة الحمراء قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة التي فاز فيها الفريق الفرنسي 2-0، إثر مشاجرة مع نيمار ومواطنه ماركينيوس.

وتضمنت عقوبات ويفا أيضا فرض 40 ألف يورو غرامة على فريق بايرن ميونيخ الألماني لسلوك جماهيره في مباراته ضد تشلسي في ذهاب ثمن النهائي، وكذلك على فريقي نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني في الدور نفسه 27 ألف و15 ألف يورو على التوالي، وذلك لتاخر انطلاق المواجهة بينهما في 25 فبراير على ملعب الاول سان باولو.