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الأعداد السابقة للصحيفة

بومبيو: إيران لا تريد السلام بالمنطقة وتواصل تهديداتها للمملكة عبر الحوثيين

Time منذ ساعة
Views 1557
Comment 1
بومبيو: إيران لا تريد السلام بالمنطقة وتواصل تهديداتها للمملكة عبر الحوثيين

واشنطن (صدى):
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، أن بلاده سترد على الهجمات التي تستهدف مواطنيها في قنصليتها وسفارتها في العراق.

وقال بومبيو "سنرد على الهجمات التي تستهدف مواطنينا في القنصلية والسفارة الأمريكية بالعراق"، مؤكداً أن "هناك من يواصل صنع الأسلحة والقنابل بالوقت الذي يعاني فيه مواطنوهم من الجوع".

وأضاف "عرضنا مساعدة إيران وفنزويلا وكوريا الشمالية وندرك أن هذا تحد إنساني ونحرص على مساعدة مواطني هذه الدول أكثر من اهتمام رؤسائهم وحكوماتهم للأسف".

وتابع بومبيو أن "البضائع والمواد التي تحتاجها الدول لمحاربة وباء كورونا لا تخضع للعقوبات".

وفي سياق متصل قال إن إيران تستثمر بالقنابل والصواريخ على حساب شعبها وبالتالي هي من تعاقبهم، مضيفا إيران لا تريد السلام بالمنطقة وتواصل تهديداتها لـ المملكة عبر الحوثيين في اليمن.

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أحدث التعليقات

حازم الببلاوي
ياحظها تشافت بسرعه وش هذا الحظ إلى يفلق الصخر
مظلوم
العالم هاذي من وين تجيب الفلوس انا مريض ولا عندي حق الدوا
QLQ
... شرطان الذهب
ابو عمار
ما شاء الله وتبارك
البرفسور حنس
اي ملياردير....؟ لو كان هالفلس طيز عنده قرشين ما كان شغل بناته عارضات لاجسادهن وعورتهن من اجل شويت مصاري...

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