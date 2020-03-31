بومبيو: إيران لا تريد السلام بالمنطقة وتواصل تهديداتها للمملكة عبر الحوثيين

واشنطن (صدى):

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، أن بلاده سترد على الهجمات التي تستهدف مواطنيها في قنصليتها وسفارتها في العراق.

وقال بومبيو "سنرد على الهجمات التي تستهدف مواطنينا في القنصلية والسفارة الأمريكية بالعراق"، مؤكداً أن "هناك من يواصل صنع الأسلحة والقنابل بالوقت الذي يعاني فيه مواطنوهم من الجوع".

وأضاف "عرضنا مساعدة إيران وفنزويلا وكوريا الشمالية وندرك أن هذا تحد إنساني ونحرص على مساعدة مواطني هذه الدول أكثر من اهتمام رؤسائهم وحكوماتهم للأسف".

وتابع بومبيو أن "البضائع والمواد التي تحتاجها الدول لمحاربة وباء كورونا لا تخضع للعقوبات".

وفي سياق متصل قال إن إيران تستثمر بالقنابل والصواريخ على حساب شعبها وبالتالي هي من تعاقبهم، مضيفا إيران لا تريد السلام بالمنطقة وتواصل تهديداتها لـ المملكة عبر الحوثيين في اليمن.