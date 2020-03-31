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الأعداد السابقة للصحيفة

وزير العدل يوجه بإطلاق منصة المزاد الإلكتروني

Time منذ ساعة
Views 1515
وزير العدل يوجه بإطلاق منصة المزاد الإلكتروني

الرياض (صدى):
وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بإطلاق منصة المزاد الإلكتروني لتمكين المستفيدين من المشاركة في المزادات القضائية إلكترونية دون الحاجة للحضور تيسيرا عليهم.

وأوضحت وزارة العدل أن المنصة توفر إدارة عملية تصفية الأموال الثابتة والمنقولة وطرحها للبيع بشكل إلكتروني كامل إمكانية الدخول للمزايدة بشكل مباشر، وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة في رفع مستوى التنافسية بين أفراد المجتمع، وسهولة التحقق من أهلية المشاركين، والحد من الصعوبات في إجراءات الحضور، والمحافظة على حقوق الأطراف.

وعن الخطوات، قالت الوزارة إنها تبدأ بـ " إسناد المزاد من المحكمة، إدخال تفاصيل المزاد والإعلان (وكيل بيع)، تسجيل المزايدين بشكل إلكتروني، التحقق من أهلية المزايدين والملاءة المالية في النظام، انطلاق المزاد، الترسية وإصدار فاتورة السداد، إرسال محضر البيع للقاضي عبر وكيل البيع إلكترونية، الموافقة، إفراغ العقار إلكترونية من القاضي".

وأكدت أن البداية ستكون من مدينة الرياض على أن تتوسع لاحقا في مدن المملكة.

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أحدث التعليقات

حازم الببلاوي
ياحظها تشافت بسرعه وش هذا الحظ إلى يفلق الصخر
مظلوم
العالم هاذي من وين تجيب الفلوس انا مريض ولا عندي حق الدوا
QLQ
... شرطان الذهب
ابو عمار
ما شاء الله وتبارك
البرفسور حنس
اي ملياردير....؟ لو كان هالفلس طيز عنده قرشين ما كان شغل بناته عارضات لاجسادهن وعورتهن من اجل شويت مصاري...

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