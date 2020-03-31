شاهد.. إشعال نزلاء النيران داخل سجن إيراني

طهران (صدى):

أظهر مقطع فيديو مشاهد إشعال نزلاء النيران داخل سجن شيبان بالأحواز في إيران، حيث رد الأمن عليهم وسط سماع دوي إطلاق نيران.

ونشر باحث في الشأن الإيراني محمد مجيد الأحوازي نشر عدة فيديوهات توثق إطلاق النار على المساجين.

وعلق مجيد الأحوازي على أحد الفيديوهات قائلا : " إطلاق نار في سجن شيبان الآن.. وصوت المعتقلين العرب الذين يكبرون في مواجهة طغيان وظلم واستبداد خامنئي" .

وأضاف أن هناك تمردا من قبل النزلاء في " سجن شيبان " في الأحواز الآن بسبب تخوفهم من الإصابة بفيروس كورونا بعد انتشار الوباء في السجون الإيرانية، حيث نشر صورة توضح اشتعال النيران داخل السجن .

وكانت دائرة الغضب الجماعي في إيران قد اتسعت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بالبلاد، والذي راح ضحيتها الآلاف من الوفيات والمصابين، مع تقاعس كامل من قبل النظام الإيراني في مواجهة الوباء.