شريك خاطفة الدمام يكشف عن فتاة مخطوفة تبلغ 24 عامًا

الدمام (صدى):

كشف منصور اليميني، شريك خاطفة الدمام المتهمة مريم، أن هناك فتاة مخطوفة عمرها 4 عامًا وتسكن خارج المنطقة الشرقية.

وأعلن حساب "الصقور" المتابع للقضية على موقع "تويتر" ذلك، مشيرًا إلى أن مريم كانت تعمل في المجال الصحي لذلك كان من السهل عليها خطف الاطفال من المستشفيات.

من جانبه، قال أبوطلال الحمراني، إن "المتهمة كانت تعمل في المجال الصحي في السابق أيام خطف الثلاثة (الخنيزي والعماري والقرادي) قبل أن تستقيل وتبين أن لديها كذلك إحدى قريباتها تعمل معها وهي أيضا متهمة بالمشاركة بعمليات الخطف، ولم يتبين بعد هل هي التي أشارت إليها والدة التوأم المصرية أم لا " .

وأعلن موسى الخنيزي المختطف قبل 20 عام، أنه يعكف حالياً على طريقة طرح ما حدث معه وسرد التفاصيل بشكل موضوعي لإعلانها للجميع قريباً .

وكشف " الخنيزي " عن بعض التفاصيل في علاقة عائلة "مريم " الغريبة بها ، مؤكداً أنهم كانوا يستكثرون عليه نجاحه حين علموا بأنه أصبح لديه عمل وسيارة ويحاولون الإستفادة من راتبه البسيط وأنهم لم يبلغوا عنها إلا في هذا الوقت .

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