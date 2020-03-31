القبض على مواطن نشر شائعة وأثار الهلع بشأن "كورونا في تبوك"

تبوك (صدى):

ألقت شرطة منطقة تبوك، القبض على مواطن خمسيني نشر تسجيلًا صوتيًا ينشر فيه شائعة عن وجود مواطن وشقيقته في إحدى المستشفيات بمنطقة تبوك يتلقيان العلاج بسبب إصابتهما بفيروس كورونا، وأنهما نقلا العدوى لعدد كبير من الأشخاص.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك أنه إشارة إلى التسجيل الصوتي المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لشخص ينشر شائعة عن وجود مواطن وشقيقته في إحدى المستشفيات بمنطقة تبوك يتلقيان العلاج بسبب إصابتهما بفيروس كورونا ، وأنهما نقلا العدوى لعدد كبير من الأشخاص ، واصفاً الوضع الصحي في المنطقة أنه خطير، في محاولة لإثارة الرأي العام وتهويل الأمر وبث الهلع بين الأهالي ،فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل الله -من تحديد هويته و القبض عليه وهو مواطن بالعقد الخامس من العمر ، وجرى استكمال الإجراءات الأولية معه ، وإحالته لفرع النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقه .

وكانت النيابة العامة، قد من إنتاج أو نشر الشائعات المتعلقة بالسلع والخدمات المنطوية على تزييف مظاهر تسوقية كاذبة، أو ما من شأنه أن يوجِد انطباع مضلّل وغير صحيح عن مَلاءَة تلك السلع والخدمات واستقرارها، تحت طائلة المُساءلة الجزائية.

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