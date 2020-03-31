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وزراء مالية الـ20: نرحب بضخ 160 مليار دولار

Time منذ ساعتين
Views 1532
وزراء مالية الـ20: نرحب بضخ 160 مليار دولار

وكالات (صدى):
أعرب وزراء مالية مجموعة العشرين، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبهم باستعداد حكام البنوك المركزية لضخ 160 مليار دولار.

جاء ذلك خلال اجتماعهم عن بُعد في الرياض، إذ بحثوا مع محافظي البنوك المركزية، الخطوات التالية لتطوير وتفعيل خطة عمل مجموعة العشرين والمؤسسات المالية العالمية لاحتواء الآثار السلبية الناجمة عن وباء Covid-19، وتنسيق الإجراءات المناسبة للوفاء بالتزامات قادة مجموعة العشرين الذين تعهدوا بتوجيه كافة الموارد المتاحة نحو مواجهة التحديات التي فرضها انتشار هذا الوباء على المستوى العالمي.

وشهد الاجتماع، استعراض الخطوات التالية والمستقبلية التي سيتخذها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين لتطوير وتفعيل خطة عمل تتضمن الإجراءات المالية والنقدية الاستثنائية التي اتخذها جميع أعضاء مجموعة العشرين، وتحديد توصيات السياسة العامة لحماية المجتمع الدولي والحد من تفشي الوباء لمنع حدوث أزمة اقتصادية عالمية، واتخاذ خطوات وتدابير احترازية متوسطة وطويلة الأجل تهدف إلى تحفيز تعافي الأسواق وضمان استمرارية واستدامة النمو الاقتصادي بشكل متوازن وشامل.

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أحدث التعليقات

حازم الببلاوي
ياحظها تشافت بسرعه وش هذا الحظ إلى يفلق الصخر
مظلوم
العالم هاذي من وين تجيب الفلوس انا مريض ولا عندي حق الدوا
QLQ
... شرطان الذهب
ابو عمار
ما شاء الله وتبارك
البرفسور حنس
اي ملياردير....؟ لو كان هالفلس طيز عنده قرشين ما كان شغل بناته عارضات لاجسادهن وعورتهن من اجل شويت مصاري...

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