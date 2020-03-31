منيرة المشخص: نورا المطيري تشتم السعوديين

الرياض (صدى):

هاجمت الكاتبة منيرة المشخص، الروائية والإعلامية نورا المطيري، مؤكدة أنها ليست سعودية وليس لها الحق في التحدث نيابة عن السعوديين.

جاء ذلك تعليقًا على مقال لنورا المطيري، قالت فيه إن هناك حملات قذرة تقودها حسابات تويترية مجهولة تستهدف المغرد السعودي من كتاب وإعلاميين ومثقفين ورواد منصة تويتر ومغرديها من جهة، وكل موالٍ ومحب ومدافع عن المملكة من الإخوة العرب ومن المقيمين بيننا وعلى أرضنا بكل محبة وولاء من جهة أخرى.

من جانبها، قالت "المشخص" : " نورا المطيري تشتم المغرد السعودي، أنت لست سعودية فمن أعطاك الحق تتكلمين نيابة عن السعوديين وتصفين من يهاجم الأجانب ومن معهم الذين يسيئون لوطننا بالقذارة وعن أي أرض تتحدثين؟ إذا من يخفي أصله ماذا يكون " .

وتابعت: " ننتظر منكم أن يكون ترند الواجب أن نقف صف واحد ودرع ضد كل من يشتم وطننا وأبناءه لتأتي نورا المطيري لتعزيز موقف مقالة سقيمة من كاتبة كانت حاظرة نصف السعوديين وفجأه ألغت الحظر لكي تراقب من يتصدى لها وترفع عليه قضية ولكن لن نوليهم أمنيتهم وطننا ندافع عنه يا بنت " .