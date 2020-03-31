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الأعداد السابقة للصحيفة

رئيس نادي برشلونة عن ضم لاوتارو مارتينيز: لا يمكنني التحدث عن أسماء

Time منذ ساعتين
Views 1469
رئيس نادي برشلونة عن ضم لاوتارو مارتينيز: لا يمكنني التحدث عن أسماء

وكالات (صدى):
كشف رئيس نادي برشلونة جوزيب بارتوميو خططه بشأن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وموقف إدارة "البارسا" من التعاقد مع البرازيلي نيمار والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، بتوقعات بأن تتم عمليات تبادل اللاعبين بكثرة مشيرا بانه لن تصرف الكثير من الأموال في سوق الانتقالات المقبلة، ولكن سيكون هناك المزيد من التبادلات.

وتابع بارتوميو بأن "برشلونة من أكبر الأندية في العالم، انخفاض الموارد ، بسبب توقف النشاط الرياضي في إسبانيا حاليا مردفا بأن هذا لا يعني أننا سنتوقف عن السعي لنكون أقوى فريق في العالم ، وعن إمكانية ضم نيمار من باريس سان جيرمان ولاوتارو من إنتر ميلان، علق بارتوميو قائلا: "نيمار ولاوتارو؟ لا يمكنني التحدث عن الأسماء، برشلونة سيكون في سوق الانتقالات لإتمام الصفقات التي يراها مناسبة.

وكان نيمار ولاوتار قد ارتبط اسمه و خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى برشلونة، الذي يرغب في تعزيز صفوفه بلاعبين مميزين قادرين على مساعدته في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ العام 2015.

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أحدث التعليقات

حازم الببلاوي
ياحظها تشافت بسرعه وش هذا الحظ إلى يفلق الصخر
مظلوم
العالم هاذي من وين تجيب الفلوس انا مريض ولا عندي حق الدوا
QLQ
... شرطان الذهب
ابو عمار
ما شاء الله وتبارك
البرفسور حنس
اي ملياردير....؟ لو كان هالفلس طيز عنده قرشين ما كان شغل بناته عارضات لاجسادهن وعورتهن من اجل شويت مصاري...

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