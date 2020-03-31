رئيس نادي برشلونة عن ضم لاوتارو مارتينيز: لا يمكنني التحدث عن أسماء

وتابع بارتوميو بأن "برشلونة من أكبر الأندية في العالم، انخفاض الموارد ، بسبب توقف النشاط الرياضي في إسبانيا حاليا مردفا بأن هذا لا يعني أننا سنتوقف عن السعي لنكون أقوى فريق في العالم ، وعن إمكانية ضم نيمار من باريس سان جيرمان ولاوتارو من إنتر ميلان، علق بارتوميو قائلا: "نيمار ولاوتارو؟ لا يمكنني التحدث عن الأسماء، برشلونة سيكون في سوق الانتقالات لإتمام الصفقات التي يراها مناسبة.
وكان نيمار ولاوتار قد ارتبط اسمه و خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى برشلونة، الذي يرغب في تعزيز صفوفه بلاعبين مميزين قادرين على مساعدته في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ العام 2015.