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الأعداد السابقة للصحيفة

القبض على مواطنين أطلقا النار وسرقا وحرقا مركبات بالرياض

Time منذ يوم
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القبض على مواطنين أطلقا النار وسرقا وحرقا مركبات بالرياض

الرياض (صدى):
ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطنين اثنين تورّطا في جرائم إطلاق نار وسرقة مركبات، وإحراق خمس مركبات عائدة لمواطن.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإتلاف الممتلكات، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة الدوادمي من القبض على (مواطنين اثنين في العقد الثالث من عمرهما ) وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بإطلاق النار وسرقة المركبات، إضافة إلى إحراق عدد خمس مركبات عائدة لمواطن بمركز الفيضة شمال المحافظة، وذلك بدوافع انتقامية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما وإحالتهما إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهما .

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أحدث التعليقات

عبد الماجد
نصيحة لوجه الله لاتخرج الى لضرور ة واشترو كحول 70 % وعقمو الفلوس واغراض البقالة والسوبرماركة والاكياس الي تشيل الاغراض واليدين ولا تدخل بالكنادر الى داخل البيت والحاجات التي يستغنى عنها حاول ماتقرب منها الاشهر هذي والله يستر
البرفسور حنس
حسبنا الله... به اجراآت وقائيه مبتكره من د.حنس..لا كن من يسمع ..؟
ن ح ش
طيب نتيجه دراسه الاهليه للحين ماصدرت اول مره تأخر اليوم ١ أبريل مفروض تصدر اخر الشهر الفايت
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترفع هذا البلاء وتيسر لي عمره بحولك وقوتك يا مجيب الدعاء
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب

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