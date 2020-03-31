وظائف إدارية وهندسية شاغرة في «stc»

فاطمة المالكي (صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية لذوي الخبرة، للعمل بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، واشترطت الشركة على المتقدمين إجادة اللغة الإنجليزية.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: خبير تنسيق الموارد البشرية:- درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، وإجادة اللغة الإنجليزية (مستوى مُتقدم)، وشهادة مهنية في مجال إدارة الموارد البشرية، مثل (CIPD, SHRM-CP: SHRM).

وأضافت أنها تحتاج إلى مدير قسم الحلول والتقنيات:- درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الإلكترونيات، هندسة الاتصالات)، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال تصميم وتنفيذ الشبكات اللاسلكية والترددات، إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى مُتقدم).

وتابعت: مدير قسم التخطيط الأساسي لشبكة الجوال:- درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الإلكترونيات، هندسة الاتصالات)، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال تصميم وتنفيذ شبكات الهاتف الجوال، إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى مُتقدم).

وأكدت الشركة، أن التقديم مُتاح بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2020/03/31م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي:

1- خبير تنسيق الموارد البشرية من هنــــــــا .

2- مدير قسم الحلول والتقنيات من هنــــــا .

3- مدير قسم التخطيط الأساسي لشبكة الجوال من هنـــــــــــــا .