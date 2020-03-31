وظائف إدارية وهندسية شاغرة في «stc»

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: خبير تنسيق الموارد البشرية:- درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، وإجادة اللغة الإنجليزية (مستوى مُتقدم)، وشهادة مهنية في مجال إدارة الموارد البشرية، مثل (CIPD, SHRM-CP: SHRM).
وأضافت أنها تحتاج إلى مدير قسم الحلول والتقنيات:- درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الإلكترونيات، هندسة الاتصالات)، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال تصميم وتنفيذ الشبكات اللاسلكية والترددات، إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى مُتقدم).
وتابعت: مدير قسم التخطيط الأساسي لشبكة الجوال:- درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الإلكترونيات، هندسة الاتصالات)، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال تصميم وتنفيذ شبكات الهاتف الجوال، إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى مُتقدم).
وأكدت الشركة، أن التقديم مُتاح بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2020/03/31م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي:
1- خبير تنسيق الموارد البشرية من هنــــــــا .
2- مدير قسم الحلول والتقنيات من هنــــــا .
3- مدير قسم التخطيط الأساسي لشبكة الجوال من هنـــــــــــــا .