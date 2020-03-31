تعرف على التغيرات التي حدثت لأحد الأطباء بعد اصابته بالفيروس

بكين (صدى):

كشف السفير الصيني لدى المملكة تشين ويكينغ ، بصورتين للمحنة التي تعرض لها الطبيب تشيو هاي ، في السبعين من عمره عقب اصابته بالفيروس، وبعد رحلة علاج استمر70 يوما في ووهان، شفي الطبيب ولكن اختلف كثيرا كما أظهرت الصورتين.

وعلق السفير على الصورة التي نشرها عبر حسابه "تويتر" ها هو الدكتور تشيو هاي وقد كافح الفيروس في ووهان لـ70 يوما، مضيفا بأنه خسر وزنه كثيرا وأصبح شعره رماديا نعبر احتراما لكل أبطال الصحة يبقون في العمل من أجلنا ونبقى في المنازل من أجلهم. كلنا مسؤول.

ولاقت الصورة استحسان وإعجاب رواد التواصل الاجتماعي وسط إشادة بالطبيب الصيني الذي ساهم إلى جانب غيره، من موظفي الصحة في تخفيف آلام الآخرين، ورد معلقون إن شفاء الطبيب الصيني وهو في السبعين يجبُ أن تكون قصة ملهمة وباعثا على التشبث بالأمل وسط من أصيبوا بالفيروس العالمي وهم في سن متقدمة.