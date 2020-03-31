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الأعداد السابقة للصحيفة

تعرف على التغيرات التي حدثت لأحد الأطباء بعد اصابته بالفيروس

Time منذ 25 دقيقة
Views 1476
تعرف على التغيرات التي حدثت لأحد الأطباء بعد اصابته بالفيروس

بكين (صدى):
كشف السفير الصيني لدى المملكة تشين ويكينغ ، بصورتين للمحنة التي تعرض لها الطبيب تشيو هاي ، في السبعين من عمره عقب اصابته بالفيروس، وبعد رحلة علاج استمر70 يوما في ووهان، شفي الطبيب ولكن اختلف كثيرا كما أظهرت الصورتين.

وعلق السفير على الصورة التي نشرها عبر حسابه "تويتر" ها هو الدكتور تشيو هاي وقد كافح الفيروس في ووهان لـ70 يوما، مضيفا بأنه خسر وزنه كثيرا وأصبح شعره رماديا نعبر احتراما لكل أبطال الصحة يبقون في العمل من أجلنا ونبقى في المنازل من أجلهم. كلنا مسؤول.

ولاقت الصورة استحسان وإعجاب رواد التواصل الاجتماعي وسط إشادة بالطبيب الصيني الذي ساهم إلى جانب غيره، من موظفي الصحة في تخفيف آلام الآخرين، ورد معلقون إن شفاء الطبيب الصيني وهو في السبعين يجبُ أن تكون قصة ملهمة وباعثا على التشبث بالأمل وسط من أصيبوا بالفيروس العالمي وهم في سن متقدمة.

 

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أحدث التعليقات

مبروك
وزراء الصحه في العالم لا يملكون الشجاعة للإعلان أن فيروس كورونا فيروس هوائي لا ينتقل بالمس و الاختلاط و التجمع فقط بل ينتقل في الهواء و اتجاهات الريح لذلك فرض لبس الحجاب أقصد الكمامه و لبس القفازات الطبيه لتجنب الاصابه و العدوي بهذا الوباء .
زاير
ونعم ب بنات الشيوخ خدام الشعب الكويتي الشقيق ولا يتنمرن علي أحد ولا يكبرن علي الناس .
زاير
ونعم ب بنات الشيوخ خدام الشعب الكويتي الشقيق ولا يتنمرن علي أحد ولا يكبرن علي الناس .
صواعق الشمال
أنتهى مارس بعد مأمزق المتقاعدين الفلس ولكن ما نقول غير ربي لك الحمد اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان في وطن متعافي من ألأجرار والوباء
لا يهمونك انا مجنونك
نطقت بلسان كل سعودي كفو ورحم الله البطن الي حملك

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