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الأعداد السابقة للصحيفة

"تغريد الطاسان" تروي تجربتها بعد إصابتها بالفيروس المستجد

Time منذ 49 دقيقة
Views 1590
"تغريد الطاسان" تروي تجربتها بعد إصابتها بالفيروس المستجد

الرياض (صدى):
كشفت الكاتبة تغريد الطاسان عن تجربتها الأليمة في الإصابة بالفيروس المستجد هي وبناتها الأربع ، وكيف نجت منه بأعجوبة .

ووصفت "الطاسان " شعورها حين أبلغتها "الصحة " بنتائج الفحص بالصدمة والذهول وتذكرت أنه لم يكن عليها أن تختلط ببعض الأقارب ، حتى استجمعت قوتها رغم الهم الحزن في طريق الذهاب للمستشفى برفقة بناتها .

وأضافت في مقال لها ، أنها شعرت ببعض الطمأنينة حين استقبلها الطاقم الطبي بالإبتسامة وخففوا عنها مخاوفها ، ولم يتوانوا في تقديم كافة الخدمات لها ولبناتها على مدار الساعة .

وحول طبيعة الآلام ، قالت "الطاسان " أنه في أول اسبوع كانت الآلام حادة وكان الصداع عنيف وكأن هناك مطرقة على الرأس ، كما كانت تصارع السعال كي تستطيع التنفس .

وأضافت أن الآلام خفت كثيراً في الأسبوع الثاني ، وأنها لا تزال في العزل الصحي إلا أن الكثير من الآلام اختفت .

وأكدت "الطاسان " أنها تعلمت الكثير من هذه التجربة كالشعور بنعم الله الجليلة على الإنسان ، كما أعادت تريب أفكارها وأولوياتها خلال فترة العزل .

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أحدث التعليقات

مبروك
وزراء الصحه في العالم لا يملكون الشجاعة للإعلان أن فيروس كورونا فيروس هوائي لا ينتقل بالمس و الاختلاط و التجمع فقط بل ينتقل في الهواء و اتجاهات الريح لذلك فرض لبس الحجاب أقصد الكمامه و لبس القفازات الطبيه لتجنب الاصابه و العدوي بهذا الوباء .
زاير
ونعم ب بنات الشيوخ خدام الشعب الكويتي الشقيق ولا يتنمرن علي أحد ولا يكبرن علي الناس .
زاير
ونعم ب بنات الشيوخ خدام الشعب الكويتي الشقيق ولا يتنمرن علي أحد ولا يكبرن علي الناس .
صواعق الشمال
أنتهى مارس بعد مأمزق المتقاعدين الفلس ولكن ما نقول غير ربي لك الحمد اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان في وطن متعافي من ألأجرار والوباء
لا يهمونك انا مجنونك
نطقت بلسان كل سعودي كفو ورحم الله البطن الي حملك

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