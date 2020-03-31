"تغريد الطاسان" تروي تجربتها بعد إصابتها بالفيروس المستجد

الرياض (صدى):

كشفت الكاتبة تغريد الطاسان عن تجربتها الأليمة في الإصابة بالفيروس المستجد هي وبناتها الأربع ، وكيف نجت منه بأعجوبة .

ووصفت "الطاسان " شعورها حين أبلغتها "الصحة " بنتائج الفحص بالصدمة والذهول وتذكرت أنه لم يكن عليها أن تختلط ببعض الأقارب ، حتى استجمعت قوتها رغم الهم الحزن في طريق الذهاب للمستشفى برفقة بناتها .

وأضافت في مقال لها ، أنها شعرت ببعض الطمأنينة حين استقبلها الطاقم الطبي بالإبتسامة وخففوا عنها مخاوفها ، ولم يتوانوا في تقديم كافة الخدمات لها ولبناتها على مدار الساعة .

وحول طبيعة الآلام ، قالت "الطاسان " أنه في أول اسبوع كانت الآلام حادة وكان الصداع عنيف وكأن هناك مطرقة على الرأس ، كما كانت تصارع السعال كي تستطيع التنفس .

وأضافت أن الآلام خفت كثيراً في الأسبوع الثاني ، وأنها لا تزال في العزل الصحي إلا أن الكثير من الآلام اختفت .

وأكدت "الطاسان " أنها تعلمت الكثير من هذه التجربة كالشعور بنعم الله الجليلة على الإنسان ، كما أعادت تريب أفكارها وأولوياتها خلال فترة العزل .