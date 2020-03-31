معاناة ضحايا الوباء في لحظاتهم الأخيرة قبل الوفاة (فيديو)

واشنطن (صدى):

كشف الدكتور مازن عمر الأمين أخصائي الامراض الباطنية بنيويورك، ما يعانيه المرضى بالفيروس الوبائي قبل الوفاة بأن منع الزيارات يجعل الأمر صعب حيث يمر المريض بحالات حرجة دون وجود الأصدقاء أو الأقارب والالتزام بالبعد الاجتماعي يجعل الوضع كارثي وحالات الوفيات كثيرة.

وتابع عمر من خلال مقطع فيديو بأن بعض المرضى تتدهور حالتهم بشكل مضطرد وتنتهي بالوفاة.

وعرض الطبيب بعض الإجراءات التي يجب اتباعها للأشخاص عند العودة إلى المنزل، كما وصف ما يعانيه الفريق الطبي وابتعادهم عن أسرهم أيضا، حتى لا يتسببوا في إصابة ذويهم في حال كان هناك عدوى.