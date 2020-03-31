نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

معاناة ضحايا الوباء في لحظاتهم الأخيرة قبل الوفاة (فيديو)

Time منذ 15 دقيقة
Views 1402
معاناة ضحايا الوباء في لحظاتهم الأخيرة قبل الوفاة (فيديو)

واشنطن (صدى):
كشف الدكتور مازن عمر الأمين أخصائي الامراض الباطنية بنيويورك، ما يعانيه المرضى بالفيروس الوبائي قبل الوفاة بأن منع الزيارات يجعل الأمر صعب حيث يمر المريض بحالات حرجة دون وجود الأصدقاء أو الأقارب والالتزام بالبعد الاجتماعي يجعل الوضع كارثي وحالات الوفيات كثيرة.

وتابع عمر من خلال مقطع فيديو بأن بعض المرضى تتدهور حالتهم بشكل مضطرد وتنتهي بالوفاة.

وعرض الطبيب بعض الإجراءات التي يجب اتباعها للأشخاص عند العودة إلى المنزل، كما وصف ما يعانيه الفريق الطبي وابتعادهم عن أسرهم أيضا، حتى لا يتسببوا في إصابة ذويهم في حال كان هناك عدوى.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مبروك
وزراء الصحه في العالم لا يملكون الشجاعة للإعلان أن فيروس كورونا فيروس هوائي لا ينتقل بالمس و الاختلاط و التجمع فقط بل ينتقل في الهواء و اتجاهات الريح لذلك فرض لبس الحجاب أقصد الكمامه و لبس القفازات الطبيه لتجنب الاصابه و العدوي بهذا الوباء .
زاير
ونعم ب بنات الشيوخ خدام الشعب الكويتي الشقيق ولا يتنمرن علي أحد ولا يكبرن علي الناس .
زاير
ونعم ب بنات الشيوخ خدام الشعب الكويتي الشقيق ولا يتنمرن علي أحد ولا يكبرن علي الناس .
صواعق الشمال
أنتهى مارس بعد مأمزق المتقاعدين الفلس ولكن ما نقول غير ربي لك الحمد اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان في وطن متعافي من ألأجرار والوباء
لا يهمونك انا مجنونك
نطقت بلسان كل سعودي كفو ورحم الله البطن الي حملك

أخر الأخبار

بالفيديو.. الأمن العام محذراً من التجاوب مع المتسولين: يؤدى إلى انتقال عدوى كورونا
بالفيديو.. الأمن العام محذراً من التجاوب مع المتسولين: يؤدى إلى انتقال عدوى كورونا
Time منذ 41 ثانية Views 1017
سقوط فتاة من نافذة سيارة مع شاب يمارس تفحيط
سقوط فتاة من نافذة سيارة مع شاب يمارس تفحيط
Time منذ 5 دقائق Views 239
بالفيديو.. قطيع يستغل خلو الشوارع من البشر ليرتع بها
بالفيديو.. قطيع يستغل خلو الشوارع من البشر ليرتع بها
Time منذ 5 دقائق Views 74
لحظة انهيار طريق بسبب السيول
لحظة انهيار طريق بسبب السيول
Time منذ 6 دقائق Views 162
مسنة تصدم المارة في حادث مروع
مسنة تصدم المارة في حادث مروع
Time منذ 6 دقائق Views 148
‏حقيقة عزل أحياء في الرياض لإيقاف انتشار الفيروس (فيديو)
‏حقيقة عزل أحياء في الرياض لإيقاف انتشار الفيروس (فيديو)
Time منذ 12 دقيقة Views 1603
معاناة ضحايا الوباء في لحظاتهم الأخيرة قبل الوفاة (فيديو)
معاناة ضحايا الوباء في لحظاتهم الأخيرة قبل الوفاة (فيديو)
Time منذ 15 دقيقة Views 1402
"هدف" يوضح خطوات استفادة المنشآت من مبادرة دعم 80 ألف موظف وموظفة
"هدف" يوضح خطوات استفادة المنشآت من مبادرة دعم 80 ألف موظف وموظفة
Time منذ 24 دقيقة Views 1305
تعرف على التغيرات التي حدثت لأحد الأطباء بعد اصابته بالفيروس
تعرف على التغيرات التي حدثت لأحد الأطباء بعد اصابته بالفيروس
Time منذ 24 دقيقة Views 1465
متحدث الصحة: غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي لن يقِ بل يضر (فيديو)
متحدث الصحة: غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي لن يقِ بل يضر (فيديو)
Time منذ 29 دقيقة Views 1445