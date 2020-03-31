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الأعداد السابقة للصحيفة

"هدف" يوضح خطوات استفادة المنشآت من مبادرة دعم 80 ألف موظف وموظفة

Time منذ 24 دقيقة
Views 1305
"هدف" يوضح خطوات استفادة المنشآت من مبادرة دعم 80 ألف موظف وموظفة

الرياض (صدى):
حدد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، 4 خطوات لاستفادة المنشآت من مبادرة دعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفه من بداية يوليو 2019م؛ (بأثر رجعي) ولم يسبق دعمهم، التي تأتي كإحدى المبادرات، التي أطلقها الصندوق مؤخرًا ضمن مبادرات الدعم الحكومي لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا (?COVID-19).

وتبدأ الخطوات بالدخول إلى حساب المنشأة عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات) على الرابط: www.taqat.sa ، ثم اختيار تبويب "برنامج دعم التوظيف" والضغط على "إنشاء طلب دعم جديد"، ثم إضافة بيانات الطلب والموظفين والموظفات المراد دعمهم، وفي الخطوة الأخيرة؛ يتم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

وخصص "هدف" مبلغ مليار ريال، لدعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص بأثر رجعي بعد 1 يوليو 2019م وحتى الآن، ولم يسبق استفادتهم من برامج دعم التوظيف المقدمة من الصندوق، والتي تتراوح أجورهم بين 4000 و 15 ألف ريال، حيث يمكنهم الاستفادة من دعم تصل نسبته إلى 50% من الأجر الشهري أو 3000 ريال شهريًا، أيهما أقل، لمدة سنتين، كما تستحق المنشاة نسبة إضافية للدعم في حال كان الموظف امرأة أو من الأشخاص ذوي الإعاقة أو كان التوظيف في المدن غير الرئيسية أو في منشأة صغيرة أو متوسطة.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 80 ألف مواطن ومواطنة.

يشار إلى أن الصندوق أعلن تخصيص نحو 5.3 مليارات ريال لدعم توظيف وتدريب وتمكين السعوديين والسعوديات عبر 4 مسارات، مؤكدا أنه سيقدم كامل الدعم للمنشآت انطلاقا من الشراكة الإستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.

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أحدث التعليقات

مبروك
وزراء الصحه في العالم لا يملكون الشجاعة للإعلان أن فيروس كورونا فيروس هوائي لا ينتقل بالمس و الاختلاط و التجمع فقط بل ينتقل في الهواء و اتجاهات الريح لذلك فرض لبس الحجاب أقصد الكمامه و لبس القفازات الطبيه لتجنب الاصابه و العدوي بهذا الوباء .
زاير
ونعم ب بنات الشيوخ خدام الشعب الكويتي الشقيق ولا يتنمرن علي أحد ولا يكبرن علي الناس .
زاير
ونعم ب بنات الشيوخ خدام الشعب الكويتي الشقيق ولا يتنمرن علي أحد ولا يكبرن علي الناس .
صواعق الشمال
أنتهى مارس بعد مأمزق المتقاعدين الفلس ولكن ما نقول غير ربي لك الحمد اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان في وطن متعافي من ألأجرار والوباء
لا يهمونك انا مجنونك
نطقت بلسان كل سعودي كفو ورحم الله البطن الي حملك

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