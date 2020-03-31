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الأعداد السابقة للصحيفة

موعد إيداع معاشات شهر إبريل

Time منذ ساعة
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موعد إيداع معاشات شهر إبريل

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها ستودع غداً الموافق للأول من شهر إبريل للعام الجاري جميع المعاشات لعملائها، والتي بلغت أكثر من مليار وتسعمائة مليون ريال، يستفيد منها أكثر من أربعمائة ألف مستفيد، مشيرةً إلى أن الصرف لا يقتصر على أصحاب المعاشات التقاعدية فحسب وإنما يمتد إلى جميع المستفيدين كأصحاب معاشات الأخطار المهنية ومعاشات المستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند".

وأوضحت المؤسسة أنها مستمرة كعادتها بإيداع المعاشات في حسابات المستفيدين وأفراد عائلة المتقاعد المتوفي بداية كل شهر ميلادي وفقاً لما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية، مؤكدة على الجهود التي يبذلها موظفوها من خلال تقنيات العمل عن بعد التي وفرتها المؤسسة لتأدية هذه المهمة على أكمل وجه، وإيصال المستحقات التأمينية لأصحابها بأسرع وقت ممكن.

من جانب آخر أكدت المؤسسة أنه استشعاراً منها بأهمية اتباع التعليمات الصادرة بتطبيق العمل عن بعد واهتماماً بسلامة الجميع، وحرصها والتزامها تجاه عملائها بعمل الإجراءات وتبني أفضل الممارسات، لضمان استمرارية تقديم خدماتها فقد أضافت إلى خدمات المؤسسة الإلكترونية خدمات المكاتب وذلك لتمكين عملائها من أصحاب عمل ومشتركين ومستفيدين من إنجاز طلباتهم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة فروع المؤسسة من خلال بوابتها الإلكترونية هنا، وتطبيق تأميناتي.

ويأتي ذلك نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة نحو التحول الرقمي الكامل وسعيها الدائم لكل جديد يظهر على الساحة التقنية في سبيل تطوير الخدمة المقدمة لعملائها وبما يتواكب مع أهداف برنامج التحول الوطني.

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أحدث التعليقات

مبروك
وزراء الصحه في العالم لا يملكون الشجاعة للإعلان أن فيروس كورونا فيروس هوائي لا ينتقل بالمس و الاختلاط و التجمع فقط بل ينتقل في الهواء و اتجاهات الريح لذلك فرض لبس الحجاب أقصد الكمامه و لبس القفازات الطبيه لتجنب الاصابه و العدوي بهذا الوباء .
زاير
ونعم ب بنات الشيوخ خدام الشعب الكويتي الشقيق ولا يتنمرن علي أحد ولا يكبرن علي الناس .
زاير
ونعم ب بنات الشيوخ خدام الشعب الكويتي الشقيق ولا يتنمرن علي أحد ولا يكبرن علي الناس .
صواعق الشمال
أنتهى مارس بعد مأمزق المتقاعدين الفلس ولكن ما نقول غير ربي لك الحمد اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان في وطن متعافي من ألأجرار والوباء
لا يهمونك انا مجنونك
نطقت بلسان كل سعودي كفو ورحم الله البطن الي حملك

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