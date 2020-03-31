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الأعداد السابقة للصحيفة

مواطن لمنتقدي المملكة: "تعالجنا وتوكلنا بالغصب وروح للغرب وإمرض هناك" (فيديو)

Time منذ ساعة
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مواطن لمنتقدي المملكة: "تعالجنا وتوكلنا بالغصب وروح للغرب وإمرض هناك" (فيديو)

الرياض (صدى):
أكد أحد المواطنين، أن المملكة من أحسن الدول في العالم، ردًا بذلك على القائلين بأن "المملكة ليس لديها حضارة وإننا متخلفين ومن العالم الثالث" .

وقال المواطن في مقطع فيديو:" إحنا حكومتنا ضغطنا عليه كثيرًا"، مضيفًا: "في الغرب يعالجون مريض كورونا بـ 9 آلاف دولار، وما عندك اتوكل على الله، لأن المستشفيات تابعة للشركات، ماعندك تأمين اتوكل على الله".

وتابع: " الأزمات تكشف الحكومات، وأزمة كورونا كشفت حكومات الغرب، فإنت ياللي مسوي ناقد علينا خلي حضارة الغرب تنفعك، إحنا الحضارة عندنا، إحنا أهل الحضارة والإنسانية والدين والقيم والمبادئ".

وأضاف: " السعودية مثل الأم الحريصة على أولادها، تعالجهم بالغصب، وتنومهم بالغصب، وتوكلهم بالغصب، الحمدلله على نعمة السعودية، وإن كنت مفتون بحضارة الغرب روح عندها وإمرض".

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أحدث التعليقات

مبروك
وزراء الصحه في العالم لا يملكون الشجاعة للإعلان أن فيروس كورونا فيروس هوائي لا ينتقل بالمس و الاختلاط و التجمع فقط بل ينتقل في الهواء و اتجاهات الريح لذلك فرض لبس الحجاب أقصد الكمامه و لبس القفازات الطبيه لتجنب الاصابه و العدوي بهذا الوباء .
زاير
ونعم ب بنات الشيوخ خدام الشعب الكويتي الشقيق ولا يتنمرن علي أحد ولا يكبرن علي الناس .
زاير
ونعم ب بنات الشيوخ خدام الشعب الكويتي الشقيق ولا يتنمرن علي أحد ولا يكبرن علي الناس .
صواعق الشمال
أنتهى مارس بعد مأمزق المتقاعدين الفلس ولكن ما نقول غير ربي لك الحمد اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان في وطن متعافي من ألأجرار والوباء
لا يهمونك انا مجنونك
نطقت بلسان كل سعودي كفو ورحم الله البطن الي حملك

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