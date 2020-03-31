مواطن لمنتقدي المملكة: "تعالجنا وتوكلنا بالغصب وروح للغرب وإمرض هناك" (فيديو)

وقال المواطن في مقطع فيديو:" إحنا حكومتنا ضغطنا عليه كثيرًا"، مضيفًا: "في الغرب يعالجون مريض كورونا بـ 9 آلاف دولار، وما عندك اتوكل على الله، لأن المستشفيات تابعة للشركات، ماعندك تأمين اتوكل على الله".
وتابع: " الأزمات تكشف الحكومات، وأزمة كورونا كشفت حكومات الغرب، فإنت ياللي مسوي ناقد علينا خلي حضارة الغرب تنفعك، إحنا الحضارة عندنا، إحنا أهل الحضارة والإنسانية والدين والقيم والمبادئ".
وأضاف: " السعودية مثل الأم الحريصة على أولادها، تعالجهم بالغصب، وتنومهم بالغصب، وتوكلهم بالغصب، الحمدلله على نعمة السعودية، وإن كنت مفتون بحضارة الغرب روح عندها وإمرض".