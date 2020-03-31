نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

سخرية واسعة من "أردوغان" بعد حملة التبرعات الفاضحة للإقتصاد التركي

Time منذ 26 دقيقة
Views 1406
سخرية واسعة من "أردوغان" بعد حملة التبرعات الفاضحة للإقتصاد التركي

أنقرة (صدى):
أثارت تصريحات الرئيس التركي "أردوغان " حول تدشين حملة تبرعات وطنية لمتضرري الفيروس غضب كبير بين الرأي العام ، بعد اعترافه ضمنياً بالأزمة الإقتصادية رغم التغني والتباهي الدائم بالإنجازات الوهمية .

والأدهى من ذلك ، أن "اردوغان " دعا بعد اجتماع مجلس الوزراء بعدم الذهاب للمستشفيات إلا في الحالات الحرجة ، ما يكشف فشل المنظومة الصحية إزاء الوضع الحالي .

وقال الشاعر التركي يلماز أوضه باشي على حسابه بموقع "تويتر" : الأمل في عدالة الآخرة، لقد يئسنا من قدوم الدولة الاجتماعية، فالدنيا يعطونا فقط أرقام حسابات البنوك للتبرع، لا أموال لنضعها في حساباتنا، لقد انقلبت الموازين .

وقال جانان قفطانجي أوغلو، رئيس فرع حزب "الشعب الجمهوري" المعارض بإسطنبول: "عن أي دولة اجتماعية تتحدث يا عزيزي، أين أموال صندوق البطالة التي تجمع منذ سنوات، وضرائب المواطنين، فضلا عن الأموال التي منحت لصناديق التضامن الاجتماعي، أهذه دولة تطلب الأموال من المواطنين ! .

بينما سخر آخر من ترديد "أردوغان لشعرات جوفاء انكشفت حقيقتها بعد الدهوة لجمع تبرعات من المواطنين بدلاً من دعم الشعب في ظل الأزمة الحالية ، وغيرها من الآراء الناقدة .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
اما مشهد ساحره ... من الاهبل اللي يقول كذا .........؟؟؟؟ .. أسأل الله العفو والعافيه ،، آمين .. .. شهاار والعمبر محجوز ...
زائر
الأخ القرني ......... سعادة تطلق على المدراء العموم بدون رتبة أو مرتبة .... سعادة ليست لذات الشخص وإنما للموقع الذي يشغله .. مدراء الجامعات معالي .. الوزراء معالي ... القضاة فضيلة .... فإذا تقاعد الوزير أو القاضي أو مدير الجامعة أو أعفي من موقعه فلا نقول لهم فضيلة أو معالي .. كذلك المدير المسؤول كبيرا أو صغيرا إذا ترك موقعه فلن يقال له سعادة ..... فتلك المصلحات خاصة بالمواقع فقط ونأمل إلغاءها لأنها أصبحت موضع تباهي .. فيقال وزير كذا وقاضي محكمة كذا ومدير مركز أو بلدية كذا ... وتبقى المصطلحات للدولة
زائر
الأخ القرني ......... سعادة تطلق على المدراء العموم بدون رتبة أو مرتبة .... سعدة ليست لذات الشخص وإنما للموقع الذي يشغله .. مدراء الجامعات معالي .. الوزراء معالي ... القضاة فضيلة .... فإذا تقاعد الوزير أو القاضي أو مدير الجامعة أو أعفي من موقعه فلا نقول لهم فضيلة أو معالي .. كذلك المدير المسؤول كبيرا أو صغيرا إذا ترك موقعه فلن يقال له سعادة ..... فتلك المصلحات خاصة بالمواقع فقط ونأمل إلغاءها لأنها أصبحت موضع تباهي .. فيقال وزير كذا وقاضي محكمة كذا ومدير مركز أو بلدية كذا ... وتبقى المصطلحات للدولة
زائر
الأخ القرني سعادة تطلق على المدراء العموم بدون رتبة أو مرتبة .... سعادة ليست لذات الشخص وإنما للموقع الذي يشغله .. مدراء الجامعات معالي .. الوزراء معالي ... القضاة فضيلة .... فإذا تقاعد الوزير أو القاضي أو مدير الجامعة أو أعفي من موقعه فلا نقول لهم فضيلة أو معالي .. كذلك المدير المسؤول كبيرا أو صغيرا إذا ترك موقعه فلن يقال له سعادة ..... فتلك المصلحات خاصة بالمواقع فقط ونأمل إلغاءها لأنها أصبحت موضع تباهي .. فيقال وزير كذا وقاضي محكمة كذا ومدير مركز أو بلدية كذا ... وتبقى المصطلحات للدولة
ابو محمد
الله يشفيه مما اصابه .. آمين ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. ألسنة النيران تلتهم أنبوب الغاز الإيراني في تركيا
بالفيديو.. ألسنة النيران تلتهم أنبوب الغاز الإيراني في تركيا
Time منذ دقيقة Views 1042
بالفيديو.. ترامب يتعرض لموقف محرج أثناء بث مباشرة
بالفيديو.. ترامب يتعرض لموقف محرج أثناء بث مباشرة
Time منذ دقيقتين Views 64
مدني نجران يدعو لأخذ الحيطة من موجة الغبار المستمرة على المنطقة
مدني نجران يدعو لأخذ الحيطة من موجة الغبار المستمرة على المنطقة
Time منذ 3 دقائق Views 1045
التأمينات الاجتماعية: إيداع معاش شهر إبريل في حسابات مستفيديها يوم غدٍ
التأمينات الاجتماعية: إيداع معاش شهر إبريل في حسابات مستفيديها يوم غدٍ
Time منذ 3 دقائق Views 1069
بدء الاجتماع الافتراضي الثاني لوزراء المالية بمجموعة العشرين
بدء الاجتماع الافتراضي الثاني لوزراء المالية بمجموعة العشرين
Time منذ 7 دقائق Views 1137
حقيقة وجود شبهة جنائية حول وفاة "عبد الحليم خدام"
حقيقة وجود شبهة جنائية حول وفاة "عبد الحليم خدام"
Time منذ 9 دقائق Views 1295
بالفيديو.. فتيات آل صباح يشاركن في الاعمال التطوعية لمواجهة الفيروس
بالفيديو.. فتيات آل صباح يشاركن في الاعمال التطوعية لمواجهة الفيروس
Time منذ 10 دقائق Views 1300
الشؤون الإسلامية: 12 ألف عامل عقّموا 8724 مسجدا وجامعا في مختلف المناطق
الشؤون الإسلامية: 12 ألف عامل عقّموا 8724 مسجدا وجامعا في مختلف المناطق
Time منذ 16 دقيقة Views 1188
إصابة شخص في انقلاب مركبة على طريق الساحل بمكة
إصابة شخص في انقلاب مركبة على طريق الساحل بمكة
Time منذ 18 دقيقة Views 1263
تنكيس أعلام إيطاليا حدادًا على ضحايا الفيروس
تنكيس أعلام إيطاليا حدادًا على ضحايا الفيروس
Time منذ 19 دقيقة Views 1233