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الأعداد السابقة للصحيفة

الشؤون الإسلامية: 12 ألف عامل عقّموا 8724 مسجدا وجامعا في مختلف المناطق

Time منذ 16 دقيقة
Views 1188
الشؤون الإسلامية: 12 ألف عامل عقّموا 8724 مسجدا وجامعا في مختلف المناطق

الرياض (صدى):
أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المرحلة الأولى من برنامج تعقيم ونظافة المساجد بمختلف مناطق المملكة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين مرتادي بيوت الله، ومواكبة لجهود القيادة الرشيدة في التصدي لفيروس كورونا.

جاء ذلك في تقرير صادر عن الوزارة أوضح أن عدد المساجد التي تم تعقيمها حتى تاريخ يوم أمس الاثنين بلغ 8724 مسجداً وجامعاً في مختلف مناطق المملكة، شملت أعمال الصيانة والتعقيم (4.362.000) متر مربع من السجاد، و(17.448.000) من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام، إلى جانب تعقيم 15 ألف قطعة من السجاد المستطيل و(523.440) دولاب وحاملات مصاحف، و(69.792) ألف دورة مياه وعدد (50) مغسلة أموات .

وشارك في عمليات التعقيم والنظافة (12) ألف عامل وفني صيانة من كوادر شركات وطنية متخصصة في أعمال الصيانة والتشغيل وفق معايير عالية الدقة، كما راقب وأشرف على التنفيذ (1200) موظف إداري ومشرفيين صيانة ومراقبين مساجد من أبناء الوطن بمختلف فروع الوزارة الثلاثة عشر بمناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة في تقرير الصادر بهذا الشأن أنها بدأت العمل اليوم في تنفيذ المرحلة الثانية والتي تستمر حتى يتم الانتهاء من تعقيم كافة المساجد المشمولة بعقود الصيانة والتشغيل والغير مشمولة في مختلف مناطق المملكة ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تنفذها في خدمة بيوت الله والعناية بها.

يذكر أن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ كان قد أصدر مؤخراً تعميماً إلى جميع فروع الوزارة والمرافق المرتبطة بها بتكليف شركات الصيانة والنظافة البدء بتعقيم المساجد والجوامع عقب إغلاقها لتكون مهيأة لاستقبال المصلين عقب انتهاء إيقاف الجمعة والجماعات في المساجد الذي أفتت به هيئة كبار العلماء ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد
اما مشهد ساحره ... من الاهبل اللي يقول كذا .........؟؟؟؟ .. أسأل الله العفو والعافيه ،، آمين .. .. شهاار والعمبر محجوز ...
زائر
الأخ القرني ......... سعادة تطلق على المدراء العموم بدون رتبة أو مرتبة .... سعادة ليست لذات الشخص وإنما للموقع الذي يشغله .. مدراء الجامعات معالي .. الوزراء معالي ... القضاة فضيلة .... فإذا تقاعد الوزير أو القاضي أو مدير الجامعة أو أعفي من موقعه فلا نقول لهم فضيلة أو معالي .. كذلك المدير المسؤول كبيرا أو صغيرا إذا ترك موقعه فلن يقال له سعادة ..... فتلك المصلحات خاصة بالمواقع فقط ونأمل إلغاءها لأنها أصبحت موضع تباهي .. فيقال وزير كذا وقاضي محكمة كذا ومدير مركز أو بلدية كذا ... وتبقى المصطلحات للدولة
زائر
الأخ القرني ......... سعادة تطلق على المدراء العموم بدون رتبة أو مرتبة .... سعدة ليست لذات الشخص وإنما للموقع الذي يشغله .. مدراء الجامعات معالي .. الوزراء معالي ... القضاة فضيلة .... فإذا تقاعد الوزير أو القاضي أو مدير الجامعة أو أعفي من موقعه فلا نقول لهم فضيلة أو معالي .. كذلك المدير المسؤول كبيرا أو صغيرا إذا ترك موقعه فلن يقال له سعادة ..... فتلك المصلحات خاصة بالمواقع فقط ونأمل إلغاءها لأنها أصبحت موضع تباهي .. فيقال وزير كذا وقاضي محكمة كذا ومدير مركز أو بلدية كذا ... وتبقى المصطلحات للدولة
زائر
الأخ القرني سعادة تطلق على المدراء العموم بدون رتبة أو مرتبة .... سعادة ليست لذات الشخص وإنما للموقع الذي يشغله .. مدراء الجامعات معالي .. الوزراء معالي ... القضاة فضيلة .... فإذا تقاعد الوزير أو القاضي أو مدير الجامعة أو أعفي من موقعه فلا نقول لهم فضيلة أو معالي .. كذلك المدير المسؤول كبيرا أو صغيرا إذا ترك موقعه فلن يقال له سعادة ..... فتلك المصلحات خاصة بالمواقع فقط ونأمل إلغاءها لأنها أصبحت موضع تباهي .. فيقال وزير كذا وقاضي محكمة كذا ومدير مركز أو بلدية كذا ... وتبقى المصطلحات للدولة
ابو محمد
الله يشفيه مما اصابه .. آمين ..

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