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الأعداد السابقة للصحيفة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

Time منذ 58 دقيقة
Views 1317
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 132.06 نقطة ليقفل عند مستوى 6505.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 215 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 183 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 7 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الوطنية، والمواساة، وفيبكو، وصادرات، والحكير الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأصيل، والأسماك، وسويكورب وابل ريت، وأيو معطي، والدريس فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 0.88%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وسيرا، والجزيرة، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، اس تي سي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 1.04 نقطة ليقفل عند مستوى 6617.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 560 ألف سهم تقاسمتها 1205 صفقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
اما مشهد ساحره ... من الاهبل اللي يقول كذا .........؟؟؟؟ .. أسأل الله العفو والعافيه ،، آمين .. .. شهاار والعمبر محجوز ...
زائر
الأخ القرني ......... سعادة تطلق على المدراء العموم بدون رتبة أو مرتبة .... سعادة ليست لذات الشخص وإنما للموقع الذي يشغله .. مدراء الجامعات معالي .. الوزراء معالي ... القضاة فضيلة .... فإذا تقاعد الوزير أو القاضي أو مدير الجامعة أو أعفي من موقعه فلا نقول لهم فضيلة أو معالي .. كذلك المدير المسؤول كبيرا أو صغيرا إذا ترك موقعه فلن يقال له سعادة ..... فتلك المصلحات خاصة بالمواقع فقط ونأمل إلغاءها لأنها أصبحت موضع تباهي .. فيقال وزير كذا وقاضي محكمة كذا ومدير مركز أو بلدية كذا ... وتبقى المصطلحات للدولة
زائر
الأخ القرني ......... سعادة تطلق على المدراء العموم بدون رتبة أو مرتبة .... سعدة ليست لذات الشخص وإنما للموقع الذي يشغله .. مدراء الجامعات معالي .. الوزراء معالي ... القضاة فضيلة .... فإذا تقاعد الوزير أو القاضي أو مدير الجامعة أو أعفي من موقعه فلا نقول لهم فضيلة أو معالي .. كذلك المدير المسؤول كبيرا أو صغيرا إذا ترك موقعه فلن يقال له سعادة ..... فتلك المصلحات خاصة بالمواقع فقط ونأمل إلغاءها لأنها أصبحت موضع تباهي .. فيقال وزير كذا وقاضي محكمة كذا ومدير مركز أو بلدية كذا ... وتبقى المصطلحات للدولة
زائر
الأخ القرني سعادة تطلق على المدراء العموم بدون رتبة أو مرتبة .... سعادة ليست لذات الشخص وإنما للموقع الذي يشغله .. مدراء الجامعات معالي .. الوزراء معالي ... القضاة فضيلة .... فإذا تقاعد الوزير أو القاضي أو مدير الجامعة أو أعفي من موقعه فلا نقول لهم فضيلة أو معالي .. كذلك المدير المسؤول كبيرا أو صغيرا إذا ترك موقعه فلن يقال له سعادة ..... فتلك المصلحات خاصة بالمواقع فقط ونأمل إلغاءها لأنها أصبحت موضع تباهي .. فيقال وزير كذا وقاضي محكمة كذا ومدير مركز أو بلدية كذا ... وتبقى المصطلحات للدولة
ابو محمد
الله يشفيه مما اصابه .. آمين ..

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