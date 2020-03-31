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كوريا الشمالية: بومبيو سخيف ولن نحاورهم

Time منذ 58 دقيقة
Views 1767
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كوريا الشمالية: بومبيو سخيف ولن نحاورهم

وكالات (صدى):
أكدت كوريا الشمالية، أنها قد تُنهي الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب خطاب مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي.

وقال مسؤول مكلف بملف التفاوض مع الولايات المتحدة: "سماع خطاب بومبيو السخيف جعلنا نفقد أي أمل في الحوار"، مضيفا: "سنجد طريقنا بأنفسنا".

وكان "بومبيو"، قد ناشد المجتمع الدولي بـ "البقاء على تصميمهم في ممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية" على كوريا الشمالية التي تملك السلاح النووي.

يذكر أن كوريا الشمالية اختبرت قاذفات صواريخ متعددة من العيار الثقيل، فيما وصلت مفاوضات البلدين إلى طريق مسدود في الملف النووي.

وأكد المسؤول الكوري، أن بومبيو "وجه إهانة إلى بلاد يريد رئيسه (دونالد ترامب) أن يبني علاقة جيدة معها".

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أحدث التعليقات

ابو محمد
اما مشهد ساحره ... من الاهبل اللي يقول كذا .........؟؟؟؟ .. أسأل الله العفو والعافيه ،، آمين .. .. شهاار والعمبر محجوز ...
زائر
الأخ القرني ......... سعادة تطلق على المدراء العموم بدون رتبة أو مرتبة .... سعادة ليست لذات الشخص وإنما للموقع الذي يشغله .. مدراء الجامعات معالي .. الوزراء معالي ... القضاة فضيلة .... فإذا تقاعد الوزير أو القاضي أو مدير الجامعة أو أعفي من موقعه فلا نقول لهم فضيلة أو معالي .. كذلك المدير المسؤول كبيرا أو صغيرا إذا ترك موقعه فلن يقال له سعادة ..... فتلك المصلحات خاصة بالمواقع فقط ونأمل إلغاءها لأنها أصبحت موضع تباهي .. فيقال وزير كذا وقاضي محكمة كذا ومدير مركز أو بلدية كذا ... وتبقى المصطلحات للدولة
زائر
الأخ القرني ......... سعادة تطلق على المدراء العموم بدون رتبة أو مرتبة .... سعدة ليست لذات الشخص وإنما للموقع الذي يشغله .. مدراء الجامعات معالي .. الوزراء معالي ... القضاة فضيلة .... فإذا تقاعد الوزير أو القاضي أو مدير الجامعة أو أعفي من موقعه فلا نقول لهم فضيلة أو معالي .. كذلك المدير المسؤول كبيرا أو صغيرا إذا ترك موقعه فلن يقال له سعادة ..... فتلك المصلحات خاصة بالمواقع فقط ونأمل إلغاءها لأنها أصبحت موضع تباهي .. فيقال وزير كذا وقاضي محكمة كذا ومدير مركز أو بلدية كذا ... وتبقى المصطلحات للدولة
زائر
الأخ القرني سعادة تطلق على المدراء العموم بدون رتبة أو مرتبة .... سعادة ليست لذات الشخص وإنما للموقع الذي يشغله .. مدراء الجامعات معالي .. الوزراء معالي ... القضاة فضيلة .... فإذا تقاعد الوزير أو القاضي أو مدير الجامعة أو أعفي من موقعه فلا نقول لهم فضيلة أو معالي .. كذلك المدير المسؤول كبيرا أو صغيرا إذا ترك موقعه فلن يقال له سعادة ..... فتلك المصلحات خاصة بالمواقع فقط ونأمل إلغاءها لأنها أصبحت موضع تباهي .. فيقال وزير كذا وقاضي محكمة كذا ومدير مركز أو بلدية كذا ... وتبقى المصطلحات للدولة
ابو محمد
الله يشفيه مما اصابه .. آمين ..

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