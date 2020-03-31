كوريا الشمالية: بومبيو سخيف ولن نحاورهم

وكالات (صدى):

أكدت كوريا الشمالية، أنها قد تُنهي الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب خطاب مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي.

وقال مسؤول مكلف بملف التفاوض مع الولايات المتحدة: "سماع خطاب بومبيو السخيف جعلنا نفقد أي أمل في الحوار"، مضيفا: "سنجد طريقنا بأنفسنا".

وكان "بومبيو"، قد ناشد المجتمع الدولي بـ "البقاء على تصميمهم في ممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية" على كوريا الشمالية التي تملك السلاح النووي.

يذكر أن كوريا الشمالية اختبرت قاذفات صواريخ متعددة من العيار الثقيل، فيما وصلت مفاوضات البلدين إلى طريق مسدود في الملف النووي.

وأكد المسؤول الكوري، أن بومبيو "وجه إهانة إلى بلاد يريد رئيسه (دونالد ترامب) أن يبني علاقة جيدة معها".