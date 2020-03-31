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"ساما" تصدر الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية

Time منذ ساعة
Views 1469
"ساما" تصدر الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية

الرياض (صدى):
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صدورَ الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية، وذلك إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام المقاولين في مشاريع القطاع غير الحكومي بالتأمين على العيوب الخفية التي تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، واستمراراً لدور المؤسسة في تطوير صناعة التأمين في المملكة، ودعم نمو مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن حماية وكفاءة التعاملات.

وأوضحت مؤسسة النقد؛ أن أحكام الصيغة النموذجية للوثيقة تحدد الحد الأدنى من التغطيات والاستثناءات لتغطية هذا النوع من المخاطر، مع الأخذ بالاعتبار حقوق والتزامات أهم الأطراف المشاركين في عملية التأمين على العيوب الخفية من المؤمن لهم والمقاولين وملاك المباني، وكذلك شركات التأمين المحلية، وشركات إعادة التأمين العالمية، والشركات التي تقدم خدمات الفحص الفني في أثناء تنفيذ مشاريع البناء، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمقاولين. مبينةً أنه يمكن الاطلاع على الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط:هنا

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أحدث التعليقات

ابو محمد
اما مشهد ساحره ... من الاهبل اللي يقول كذا .........؟؟؟؟ .. أسأل الله العفو والعافيه ،، آمين .. .. شهاار والعمبر محجوز ...
زائر
الأخ القرني ......... سعادة تطلق على المدراء العموم بدون رتبة أو مرتبة .... سعادة ليست لذات الشخص وإنما للموقع الذي يشغله .. مدراء الجامعات معالي .. الوزراء معالي ... القضاة فضيلة .... فإذا تقاعد الوزير أو القاضي أو مدير الجامعة أو أعفي من موقعه فلا نقول لهم فضيلة أو معالي .. كذلك المدير المسؤول كبيرا أو صغيرا إذا ترك موقعه فلن يقال له سعادة ..... فتلك المصلحات خاصة بالمواقع فقط ونأمل إلغاءها لأنها أصبحت موضع تباهي .. فيقال وزير كذا وقاضي محكمة كذا ومدير مركز أو بلدية كذا ... وتبقى المصطلحات للدولة
زائر
الأخ القرني ......... سعادة تطلق على المدراء العموم بدون رتبة أو مرتبة .... سعدة ليست لذات الشخص وإنما للموقع الذي يشغله .. مدراء الجامعات معالي .. الوزراء معالي ... القضاة فضيلة .... فإذا تقاعد الوزير أو القاضي أو مدير الجامعة أو أعفي من موقعه فلا نقول لهم فضيلة أو معالي .. كذلك المدير المسؤول كبيرا أو صغيرا إذا ترك موقعه فلن يقال له سعادة ..... فتلك المصلحات خاصة بالمواقع فقط ونأمل إلغاءها لأنها أصبحت موضع تباهي .. فيقال وزير كذا وقاضي محكمة كذا ومدير مركز أو بلدية كذا ... وتبقى المصطلحات للدولة
زائر
الأخ القرني سعادة تطلق على المدراء العموم بدون رتبة أو مرتبة .... سعادة ليست لذات الشخص وإنما للموقع الذي يشغله .. مدراء الجامعات معالي .. الوزراء معالي ... القضاة فضيلة .... فإذا تقاعد الوزير أو القاضي أو مدير الجامعة أو أعفي من موقعه فلا نقول لهم فضيلة أو معالي .. كذلك المدير المسؤول كبيرا أو صغيرا إذا ترك موقعه فلن يقال له سعادة ..... فتلك المصلحات خاصة بالمواقع فقط ونأمل إلغاءها لأنها أصبحت موضع تباهي .. فيقال وزير كذا وقاضي محكمة كذا ومدير مركز أو بلدية كذا ... وتبقى المصطلحات للدولة
ابو محمد
الله يشفيه مما اصابه .. آمين ..

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