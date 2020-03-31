ضوابط إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي

الرياض (صدى):

كشفت وزارة المواردالبشرية والتنمية الإجتماعية عن ضوابط إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي ، وذلك على النحو التالي :

1- تستثنى المنشأة التي يبلغ عدد العاملين فيها 9 فأقل بمن فيهم المالك" وفقاً للرقم الموحد" من المقابل المالي عن 4 من الوافدين العاملين ، ويشترط :

- أن يكون المالك متفرغ للعمل في المنشأة .

- ألا يكون مسجل كعامل في منشأة أخرى تحت رقم موحد آخر.

2- يتم الإعفاء لمدة 5 سنوات من تاريخ فتح ملف أقدم منشأة قائمة بالرقم الموحد بشرط أن يكون أقدم تاريخ فتح ملف للمنشأة قبل 25 /08/ 1440 هـ.

3- تحسب السنة المالية للمنشأة من بداية السنة المالية للرقم الموحد "التاريخ الهجري لإصدار أو تجديد أول رخصة عمل للمنشأة للرقم الموحد بعد بدء تطبيق قرار المقابل المالي ".

4- يُحسب المقابل المالي لكل منشأة أو احتسابه وفق إجمالي عدد العمالة على الرقم الموحد .