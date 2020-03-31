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ضوابط إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي

Time منذ 29 دقيقة
Views 1534
ضوابط إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي

الرياض (صدى):
كشفت وزارة المواردالبشرية والتنمية الإجتماعية عن ضوابط إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي ، وذلك على النحو التالي :

1- تستثنى المنشأة التي يبلغ عدد العاملين فيها 9 فأقل بمن فيهم المالك" وفقاً للرقم الموحد" من المقابل المالي عن 4 من الوافدين العاملين ، ويشترط :

- أن يكون المالك متفرغ للعمل في المنشأة .

- ألا يكون مسجل كعامل في منشأة أخرى تحت رقم موحد آخر.

2- يتم الإعفاء لمدة 5 سنوات من تاريخ فتح ملف أقدم منشأة قائمة بالرقم الموحد بشرط أن يكون أقدم تاريخ فتح ملف للمنشأة قبل 25 /08/ 1440 هـ.

3- تحسب السنة المالية للمنشأة من بداية السنة المالية للرقم الموحد "التاريخ الهجري لإصدار أو تجديد أول رخصة عمل للمنشأة للرقم الموحد بعد بدء تطبيق قرار المقابل المالي ".

4- يُحسب المقابل المالي لكل منشأة أو احتسابه وفق إجمالي عدد العمالة على الرقم الموحد .

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أحدث التعليقات

صدام احمد
لوسمحت جاتك رساله انا اقامتي ها تنتهي 9\8هجري وكنت خايف تطوف وادفع غرامه
البرفسور حنس
كمان باقي ريس الشرطه والقاضي الي يحكم عليه
ابو عمار
اوكي
غييييوووورررر
اللهم اصلح احوال المسلمين
رااايق
صحيح ( شر البليه ما يضحك ) *** هذا ما خلى أحد الا وشبط على جدرانه ** ههههههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***

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