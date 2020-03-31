الكويت تسمح لمخالفي الإقامة بمغادرة البلاد دون غرامات أو تكاليف سفر

خالد الظفيري (صدى):

سمحت الكويت لمخالفي الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية، أو حتى تكاليف السفر وتذاكر الطيران، فضلا عن إمكانية عودتهم إلى البلاد مرة أخرى، وذلك يعود إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية بانه فيما يخص الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعدادًا لدفع الغرامة المقررة، لن تتم إحالتهم إلى التحقيق، بل سيتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم متى توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة".

وأضافت الإدارة بان ذلك يشمل الشرائح التالية فقط: زوجة المواطن الكويتي، والدا المواطنة الكويتية أو المواطن الكويتي من الأجانب، أبناء وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب، المرأة الأجنبية أرملة أو مطلقة الكويتي والتي لديها أبناء في حضانتها، العمالة المنزلية، الأجانب المخالفون لقانون إقامة الأجانب والمتواجدون في البلاد اعتبارًا من تاريخ الأول من مارس .2020

وأوضحت الداخلية الكويتية أنها قامت بتجهيز أماكن لإيواء المخالفین بعد إنهاء إجراءاتهم حتى موعد سفرهم ومغادرة البلاد مزودة بوسائل الحیاة الكريمة ووجبات غذائیة ومشروبات مجانیة.