نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

الكويت تسمح لمخالفي الإقامة بمغادرة البلاد دون غرامات أو تكاليف سفر

Time منذ 46 دقيقة
Views 1519
الكويت تسمح لمخالفي الإقامة بمغادرة البلاد دون غرامات أو تكاليف سفر

خالد الظفيري (صدى):
سمحت الكويت لمخالفي الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية، أو حتى تكاليف السفر وتذاكر الطيران، فضلا عن إمكانية عودتهم إلى البلاد مرة أخرى، وذلك يعود إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية بانه فيما يخص الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعدادًا لدفع الغرامة المقررة، لن تتم إحالتهم إلى التحقيق، بل سيتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم متى توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة".

وأضافت الإدارة بان ذلك يشمل الشرائح التالية فقط: زوجة المواطن الكويتي، والدا المواطنة الكويتية أو المواطن الكويتي من الأجانب، أبناء وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب، المرأة الأجنبية أرملة أو مطلقة الكويتي والتي لديها أبناء في حضانتها، العمالة المنزلية، الأجانب المخالفون لقانون إقامة الأجانب والمتواجدون في البلاد اعتبارًا من تاريخ الأول من مارس .2020

وأوضحت الداخلية الكويتية أنها قامت بتجهيز أماكن لإيواء المخالفین بعد إنهاء إجراءاتهم حتى موعد سفرهم ومغادرة البلاد مزودة بوسائل الحیاة الكريمة ووجبات غذائیة ومشروبات مجانیة.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

صدام احمد
لوسمحت جاتك رساله انا اقامتي ها تنتهي 9\8هجري وكنت خايف تطوف وادفع غرامه
البرفسور حنس
كمان باقي ريس الشرطه والقاضي الي يحكم عليه
ابو عمار
اوكي
غييييوووورررر
اللهم اصلح احوال المسلمين
رااايق
صحيح ( شر البليه ما يضحك ) *** هذا ما خلى أحد الا وشبط على جدرانه ** ههههههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***

أخر الأخبار

تعرف على المعتقدات الخاطئة في بناء عضلات البطن
تعرف على المعتقدات الخاطئة في بناء عضلات البطن
Time منذ 3 دقائق Views 1043
ابن محامية القتيل: "علاقتي بنانسي عجرم ليس سرا"
ابن محامية القتيل: "علاقتي بنانسي عجرم ليس سرا"
Time منذ 3 دقائق Views 1121
الحصيني: درجات الحرارة سترتفع غدًا
الحصيني: درجات الحرارة سترتفع غدًا
Time منذ 8 دقائق Views 1229
(إن الدين عند الله الإسلام) مستشار "أردوغان" يتخلى عن الدين الإسلامي
(إن الدين عند الله الإسلام) مستشار "أردوغان" يتخلى عن الدين الإسلامي
Time منذ 8 دقائق Views 1277
حرمان طبيب من حضور ولادة طفله بسبب الفيروس (صور)
حرمان طبيب من حضور ولادة طفله بسبب الفيروس (صور)
Time منذ 9 دقائق Views 210
بالفيديو.. مشاهد ساحرة لمكة المكرمة أثناء منع التجوال
بالفيديو.. مشاهد ساحرة لمكة المكرمة أثناء منع التجوال
Time منذ 12 دقيقة Views 1394
وظائف شاغرة لطلاب جامعة طيبة
وظائف شاغرة لطلاب جامعة طيبة
Time منذ 27 دقيقة Views 1443
تفاصيل مروعة في واقعة اغتصاب شاب لـ 195 رجلًا
تفاصيل مروعة في واقعة اغتصاب شاب لـ 195 رجلًا
Time منذ 28 دقيقة Views 728
ضوابط إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي
ضوابط إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي
Time منذ 29 دقيقة Views 1533
تنبيه بهطول أمطار مصحوبة بنشاط في الرياح على الطائف
تنبيه بهطول أمطار مصحوبة بنشاط في الرياح على الطائف
Time منذ 29 دقيقة Views 1369