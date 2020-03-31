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الأعداد السابقة للصحيفة

"الجوازات" تتيح خدمة الرسائل والطلبات إلكترونيا للمستفيدين من خدماتها

Time منذ ساعة
Views 1515
"الجوازات" تتيح خدمة الرسائل والطلبات إلكترونيا للمستفيدين من خدماتها

الرياض (صدى):
أوضحت المديرية العامة للجوازات أنها أتاحت من خلال المنصة الإلكترونية (أبشر)، خدمة "الرسائل و الطلبات" لجميع المستفيدين من خدماتها، حيث يمكن للمستفيد تنفيذ هذه الخدمة من خلال القيام الدخول إلى حسابه في منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، اختيار أيقونة خدمات من "خدماتي"، الخدمات العامة، الرسائل والطلبات، اختيار قطاع "المديرية العامة للجوازات"، اختيار الخدمة المطلوبة من القائمة "هوية مقيم، التأشيرات، نقل المعلومات، نقل الخدمات وتعديل المهنة، الاقتراحات"، كتابة الموضوع والرسالة ثم النقر على "إرسال".

وبينت الجوازات أن إتاحة هذه الخدمة إلكترونياً جاءت ضمن خطوات تعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي تواجههم أو تظهر في المنصة، وقد تعيق إنهاء معاملاتهم.

ودعت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في تنفيذ إجراءاتهم من خلال منصة أبشر ومقيم التي تضم العديد من الإجراءات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزائرين، للتسهيل عليهم، واختصار الوقت وتوفير الجهد، بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة، دون الحاجة لمراجعة مقرات إدارات الجوازات.

 

 

 

 

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أحدث التعليقات

صدام احمد
لوسمحت جاتك رساله انا اقامتي ها تنتهي 9\8هجري وكنت خايف تطوف وادفع غرامه
البرفسور حنس
كمان باقي ريس الشرطه والقاضي الي يحكم عليه
ابو عمار
اوكي
غييييوووورررر
اللهم اصلح احوال المسلمين
رااايق
صحيح ( شر البليه ما يضحك ) *** هذا ما خلى أحد الا وشبط على جدرانه ** ههههههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***

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