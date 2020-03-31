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الأعداد السابقة للصحيفة

أبرز التغييرات الجديدة في تطبيق «تليجرام»

Time منذ 10 دقائق
Views 1211
أبرز التغييرات الجديدة في تطبيق «تليجرام»

وكالات (صدى):
شهد تطبيق التراسل الفوري المشفر "تليجرام"، تغييرات كبرى في الشكل والتقنيات، ومن أبرزها تقنية جديدة لإنشاء مجلدات لأرشفة الدردشات الهامة، بالإضافة إلى رموز تعبيرية جديدة كليًّا لفيروس كورونا.

وستكون تقنية مجلدات الدردشة، مثالية للتعامل مع الحمل المتزايد من الرسائل، سواء المرتبطة بالعمل أو الدردشات الشخصية، كما يمكن إنشاء مجلدات الدردشة عن طريق الضغط على الإعدادات، ثم اختيار قنوات أو أشخاص وستجد أيقونة جديدة اسمها Chat Folders.

وبمجرد اختيار القناة أو الشخص داخل مجلد الدردشة ستظهر لك في بداية التطبيق؛ فيما يمكنك الآن فصل المرح عن العمل أو الأشياء العائلية عن الأشياء المدرسية، ثم التمرير بين علامات التبويب للوصول بسرعة إلى أي من الدردشات الخاصة بك.

وشملت التغييرات إمكانية وضع دردشات مثبتة بعدد غير محدود في الدردشات، حتى تتأكد من أن المستخدمين لا يشعرون بالارتباك من تلك الخواص الجديدة؛ فضلًا عن خاصية الدردشات المؤرشفة، والتي تسمح بإخفاء بعض المحادثات من العرض، و"رسوم متحركة" للتسجيل الصوتي أو رسالة الفيديو، والتي يمكن أن تجعل التسجيل أكثر مرحًا.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه ... ما جيت بجديد هذا هو المتبع عند شحن البطاريه ... في ساكو يوجد بطاريه ممكن تشحنها بالكهرباء في البيت وتأخذها معك في السياره لاستعمالها لتشغيل السياره عندما تتعطل البطاريه
كان زمان
اللهم لك الحمد ... تافهين ...
كان زمان
عالم صايعة وتافها
زائر
كل شي صار خطر الله يستر
ابو عمار
مو مشكله كل عيوبك ممكن اصلاحها وممكن يتم ترتيب وضعك النفسي بعد اول زياره لطبيب النفسي ليتم الكشف عليك

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