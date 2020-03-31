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الأعداد السابقة للصحيفة

وفاة رئيس الكونغو السابق بالفيروس القاتل

Time منذ 25 دقيقة
Views 1462
وفاة رئيس الكونغو السابق بالفيروس القاتل

كينشاسا (صدى):
لم يكن يعلم رئيس الكونغو السابق برازافيل جاك يواكيم يومبي أوبانغو، الذي حكم بلاده بعد اغتيال رئيسها، الإطاحة به وسجنه، أن تأتي نهايته بالفيروس القاتل، بعد تدهور حالته الصحية في فرنسا.

وحكم جاك يواكيم البالغ من العمر 81 عاما، الكونغو برازافيل بعد اغتيال الرئيس الأسبق للبلاد ماريان نغوابي، غير أن فترة حكمه لم تستمر سوى عامين، من 1977 إلى 1979، حيث أطيح به من طرف الرئيس الحالي دنيس ساسو نغيسو، الذي ينحدر وإياه من نفس الولاية، وسجن بعد الإطاحة به، وأطلق سراحه بعد المؤتمر الوطني عام 1991، والذي فتح باب التعددية السياسية في هذا البلد الواقع بوسط القارة الإفريقية.

ويذكر أن جاك يواكيم أسس حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتنمية، وتحالف مع الرئيس المنتخب باسكال ليسوبا، حيث عينه وزيرا أول من 1994 إلى 1996 وإثر الحرب الأهلية التي عرفتها البلاد عام 1997، والتي من خلالها عاد دنيس ساسو نغيسو للسلطة، غادر جاك يواكيم إلى فرنسا وعاش هناك إلى غاية 2007، حيث عاد إلى بلاده، وظل يتنقل بينها وفرنسا، إلى أن رحل.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه ... ما جيت بجديد هذا هو المتبع عند شحن البطاريه ... في ساكو يوجد بطاريه ممكن تشحنها بالكهرباء في البيت وتأخذها معك في السياره لاستعمالها لتشغيل السياره عندما تتعطل البطاريه
كان زمان
اللهم لك الحمد ... تافهين ...
كان زمان
عالم صايعة وتافها
زائر
كل شي صار خطر الله يستر
ابو عمار
مو مشكله كل عيوبك ممكن اصلاحها وممكن يتم ترتيب وضعك النفسي بعد اول زياره لطبيب النفسي ليتم الكشف عليك

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