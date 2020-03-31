وفاة رئيس الكونغو السابق بالفيروس القاتل

كينشاسا (صدى):

لم يكن يعلم رئيس الكونغو السابق برازافيل جاك يواكيم يومبي أوبانغو، الذي حكم بلاده بعد اغتيال رئيسها، الإطاحة به وسجنه، أن تأتي نهايته بالفيروس القاتل، بعد تدهور حالته الصحية في فرنسا.

وحكم جاك يواكيم البالغ من العمر 81 عاما، الكونغو برازافيل بعد اغتيال الرئيس الأسبق للبلاد ماريان نغوابي، غير أن فترة حكمه لم تستمر سوى عامين، من 1977 إلى 1979، حيث أطيح به من طرف الرئيس الحالي دنيس ساسو نغيسو، الذي ينحدر وإياه من نفس الولاية، وسجن بعد الإطاحة به، وأطلق سراحه بعد المؤتمر الوطني عام 1991، والذي فتح باب التعددية السياسية في هذا البلد الواقع بوسط القارة الإفريقية.

ويذكر أن جاك يواكيم أسس حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتنمية، وتحالف مع الرئيس المنتخب باسكال ليسوبا، حيث عينه وزيرا أول من 1994 إلى 1996 وإثر الحرب الأهلية التي عرفتها البلاد عام 1997، والتي من خلالها عاد دنيس ساسو نغيسو للسلطة، غادر جاك يواكيم إلى فرنسا وعاش هناك إلى غاية 2007، حيث عاد إلى بلاده، وظل يتنقل بينها وفرنسا، إلى أن رحل.