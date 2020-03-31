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نقاط للفرز البصري في مراكز التسوق الغذائي بنجران

Time منذ 19 دقيقة
Views 1295
نقاط للفرز البصري في مراكز التسوق الغذائي بنجران

نجران (صدى):
كثّفت صحة نجران إجراءاتها الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث تمت إضافة نقاط للفرز البصري والتوعوي في مراكز التسوق الغذائي،للتأكد من سلامة الجميع وتوعيتهم بالطرق الصحية لاستخدام أدوات مكافحة العدوى.

وأوضحت صحة نجران، أن الإجراءات الوقائية استهدفت أسواق المواد الغذائية خلال الفترة الصباحية والمسائية، وذلك تحت إشراف كوادر صحية مؤهلة، لتقديم خدمات الفحص والتوعية لمرتادي الأسواق من المتسوقين والعاملين، وتوعيتهم بأهمية غسل اليدين بشكل مستمر وتجنب المصافحة وحضور المناسبات الاجتماعية واختيار أوقات مناسبة للتسوق لتجنب الإصابة بأي أمراض لاسمح الله.

يذكر أن صحة نجران اتخذت تدابير احترازية منذ وقت مبكر للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، شملت تخصيص 4 نقاط للفرز البصري والتوعوي في مداخل مدينة نجران لفحص القادمين للمنطقة، كما خصصت منطقة للفرز بصري داخل المدينة بجوار مستشفى الملك خالد، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 9100 شخص.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه ... ما جيت بجديد هذا هو المتبع عند شحن البطاريه ... في ساكو يوجد بطاريه ممكن تشحنها بالكهرباء في البيت وتأخذها معك في السياره لاستعمالها لتشغيل السياره عندما تتعطل البطاريه
كان زمان
اللهم لك الحمد ... تافهين ...
كان زمان
عالم صايعة وتافها
زائر
كل شي صار خطر الله يستر
ابو عمار
مو مشكله كل عيوبك ممكن اصلاحها وممكن يتم ترتيب وضعك النفسي بعد اول زياره لطبيب النفسي ليتم الكشف عليك

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