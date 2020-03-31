"الخنيزي": سأكشف تفاصيل "الوكر الكبير" قريبا

الدمام (صدى):

أعلن موسى الخنيزي المختطف قبل 20 عام والذي فجرت "صدى " قضيته على يد "مريم " المعروفة إعلامياً بـ"خاطفة الدمام " أنه يعكف حالياً على طريقة طرح ما حدث معه وسرد التفاصيل بشكل موضوعي لإعلانها للجميع قريباً .

وكشف " الخنيزي " عن بعض التفاصيل في علاقة عائلة "مريم " الغريبة بها ، مؤكداً أنهم كانوا يستكثرون عليه نجاحه حين علموا بأنه أصبح لديه عمل وسيارة ويحاولون الإستفادة من راتبه البسيط وأنهم لم يبلغوا عنها إلا في هذا الوقت .

ووصف " الخنيزي " عائلة "مريم" بـ"الوكر الكبير " إذ كانوا يعلمون بعدم وجود اوراق ثبوتية له أو لـ"يوسف العماري " ومع ذلك لم يبلغوا عنه ، مطالباً ببعض الوقت للكشف عن كامل الحقيقة .

وكانت قضية "الخنيزي " قد شغلت الرأي العام السعودي والعربي بعد الكشف عن عدد من المختطفين على يد "مريم " والعيد من الأعمال السحرية والأشياء المثيرة للجدل في منزلها .