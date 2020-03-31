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الأعداد السابقة للصحيفة

"الخنيزي": سأكشف تفاصيل "الوكر الكبير" قريبا

Time منذ 47 دقيقة
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"الخنيزي": سأكشف تفاصيل "الوكر الكبير" قريبا

الدمام (صدى):
أعلن موسى الخنيزي المختطف قبل 20 عام والذي فجرت "صدى " قضيته على يد "مريم " المعروفة إعلامياً بـ"خاطفة الدمام " أنه يعكف حالياً على طريقة طرح ما حدث معه وسرد التفاصيل بشكل موضوعي لإعلانها للجميع قريباً .

وكشف " الخنيزي " عن بعض التفاصيل في علاقة عائلة "مريم " الغريبة بها ، مؤكداً أنهم كانوا يستكثرون عليه نجاحه حين علموا بأنه أصبح لديه عمل وسيارة ويحاولون الإستفادة من راتبه البسيط وأنهم لم يبلغوا عنها إلا في هذا الوقت .

ووصف " الخنيزي " عائلة "مريم" بـ"الوكر الكبير " إذ كانوا يعلمون بعدم وجود اوراق ثبوتية له أو لـ"يوسف العماري " ومع ذلك لم يبلغوا عنه ، مطالباً ببعض الوقت للكشف عن كامل الحقيقة .

وكانت قضية "الخنيزي " قد شغلت الرأي العام السعودي والعربي بعد الكشف عن عدد من المختطفين على يد "مريم " والعيد من الأعمال السحرية والأشياء المثيرة للجدل في منزلها .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه ... ما جيت بجديد هذا هو المتبع عند شحن البطاريه ... في ساكو يوجد بطاريه ممكن تشحنها بالكهرباء في البيت وتأخذها معك في السياره لاستعمالها لتشغيل السياره عندما تتعطل البطاريه
كان زمان
اللهم لك الحمد ... تافهين ...
كان زمان
عالم صايعة وتافها
زائر
كل شي صار خطر الله يستر
ابو عمار
مو مشكله كل عيوبك ممكن اصلاحها وممكن يتم ترتيب وضعك النفسي بعد اول زياره لطبيب النفسي ليتم الكشف عليك

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