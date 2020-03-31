نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. «وان بلس» تكشف عن إطلاق مجموعتها الجديدة «القيادة بالسرعة» 14 أبريل

Time منذ ساعة
Views 1462
بالفيديو.. «وان بلس» تكشف عن إطلاق مجموعتها الجديدة «القيادة بالسرعة» 14 أبريل

وكالات (صدى):
كشف شركة" وان بلس" عن نيتها لإطلاق منتجاتها الجديدة 14 أبريل القادم، حيث ستطلق الشركة 3 هواتف جديدة بالإضافة إلى أجهزة أخرى أبرزها تلفاز "وان بلس تي في" ولقبت المجموعة الجديدة بـ"القيادة بالسرعة" في إشارة إلى السرعة الكبيرة التي ستتمتع بها كل هواتفها وأجهزتها الذكية الجديدة.

وقالت مصادر أنه من المتوقع أن تطلق "وان بلس" هواتف "وان بلس 8" و"وان بلس 8 برو"، بالإضافة إلى نسخة منخفضة التكلفة كانت ستطلق عليها "وان بلس 8 لايت"؛ ولكن عَدّلت الاسم ليصبح "وان بلس زد، كما ستطلق أيضًا الشركة الصينية الرائدة تلفاز "وان بلس تي في 55 كيو 1 برو.

وتابعت المصادر أن "وان بلس" هواتفها بإمكانيات ومواصفات مذهلة؛ بدءًا من شاشات فائقة الدقة ومعالج سريع من نوع "سنابدراجون 865" وتقنيات الجيل الخامس، أما بالنسبة للنسخة اللايت "وان بلس زد"؛ فسعره سيكون مميزًا للغاية؛ حيث لن يتعدى الـ495 دولارًا أمريكيًّا، إلا انه قد " قد يستخدم معالجًا مختلفًا من نوع "ميديا تك"؛ ولكن تَعِدُ الشركة الصينية بأنه سيكون بنفس سرعة معالج الهواتف الأخرى.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه ... ما جيت بجديد هذا هو المتبع عند شحن البطاريه ... في ساكو يوجد بطاريه ممكن تشحنها بالكهرباء في البيت وتأخذها معك في السياره لاستعمالها لتشغيل السياره عندما تتعطل البطاريه
كان زمان
اللهم لك الحمد ... تافهين ...
كان زمان
عالم صايعة وتافها
زائر
كل شي صار خطر الله يستر
ابو عمار
مو مشكله كل عيوبك ممكن اصلاحها وممكن يتم ترتيب وضعك النفسي بعد اول زياره لطبيب النفسي ليتم الكشف عليك

أخر الأخبار

بالفيديو.. الدكتورة خلود: أكبر زوجي بعام ونصف وأنا كويتية بالتأسيس
بالفيديو.. الدكتورة خلود: أكبر زوجي بعام ونصف وأنا كويتية بالتأسيس
Time منذ دقيقتين Views 21
نقل 570 طالبا بجامعة أم القرى لفندق خمس نجوم
نقل 570 طالبا بجامعة أم القرى لفندق خمس نجوم
Time منذ 5 دقائق Views 1191
أبرز التغييرات الجديدة في تطبيق «تليجرام»
أبرز التغييرات الجديدة في تطبيق «تليجرام»
Time منذ 9 دقائق Views 1194
زوج لـ «المحكمة»: زوجتي طردتني واحتلت شقتي هي وعائلتها
زوج لـ «المحكمة»: زوجتي طردتني واحتلت شقتي هي وعائلتها
Time منذ 10 دقائق Views 164
المؤسسة العامة للحبوب تتعاقد على شراء 2.3 مليون طن شعير علفي
المؤسسة العامة للحبوب تتعاقد على شراء 2.3 مليون طن شعير علفي
Time منذ 10 دقائق Views 1116
البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف إدارية شاغرة
البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف إدارية شاغرة
Time منذ 12 دقيقة Views 1260
الطريقة الصحيحة لشحن البطارية وتجنب تعطل السيارة
الطريقة الصحيحة لشحن البطارية وتجنب تعطل السيارة
Time منذ 15 دقيقة Views 1183
شاهد.. نقل جثث ضحايا كورونا على متن «شاحنة»
شاهد.. نقل جثث ضحايا كورونا على متن «شاحنة»
Time منذ 17 دقيقة Views 1397
نقاط للفرز البصري في مراكز التسوق الغذائي بنجران
نقاط للفرز البصري في مراكز التسوق الغذائي بنجران
Time منذ 18 دقيقة Views 1294
وفاة رئيس الكونغو السابق بالفيروس القاتل
وفاة رئيس الكونغو السابق بالفيروس القاتل
Time منذ 24 دقيقة Views 1458