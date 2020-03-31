بالفيديو.. «وان بلس» تكشف عن إطلاق مجموعتها الجديدة «القيادة بالسرعة» 14 أبريل

وكالات (صدى):

كشف شركة" وان بلس" عن نيتها لإطلاق منتجاتها الجديدة 14 أبريل القادم، حيث ستطلق الشركة 3 هواتف جديدة بالإضافة إلى أجهزة أخرى أبرزها تلفاز "وان بلس تي في" ولقبت المجموعة الجديدة بـ"القيادة بالسرعة" في إشارة إلى السرعة الكبيرة التي ستتمتع بها كل هواتفها وأجهزتها الذكية الجديدة.

وقالت مصادر أنه من المتوقع أن تطلق "وان بلس" هواتف "وان بلس 8" و"وان بلس 8 برو"، بالإضافة إلى نسخة منخفضة التكلفة كانت ستطلق عليها "وان بلس 8 لايت"؛ ولكن عَدّلت الاسم ليصبح "وان بلس زد، كما ستطلق أيضًا الشركة الصينية الرائدة تلفاز "وان بلس تي في 55 كيو 1 برو.

وتابعت المصادر أن "وان بلس" هواتفها بإمكانيات ومواصفات مذهلة؛ بدءًا من شاشات فائقة الدقة ومعالج سريع من نوع "سنابدراجون 865" وتقنيات الجيل الخامس، أما بالنسبة للنسخة اللايت "وان بلس زد"؛ فسعره سيكون مميزًا للغاية؛ حيث لن يتعدى الـ495 دولارًا أمريكيًّا، إلا انه قد " قد يستخدم معالجًا مختلفًا من نوع "ميديا تك"؛ ولكن تَعِدُ الشركة الصينية بأنه سيكون بنفس سرعة معالج الهواتف الأخرى.