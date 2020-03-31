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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. وصول أول رحلة داخلية استثنائية من جدة إلى الرياض

Time منذ ساعة
Views 2032
شاهد.. وصول أول رحلة داخلية استثنائية من جدة إلى الرياض

الرياض (صدى):
شهد مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، أمس الاثنين، وصول أول رحلة داخلية استثنائية قادمة من محافظة جدة بدعم من الهيئة العامة للطيران المدني.

وشملت الرحلة الاستثنائية، أشخاصاً مسافرين قضوا فترة الحجر الصحي المخصصة، وثبت خلّوهم من الإصابة بالفيروس؛ حيث نشر حساب مطار الملك خالد على "تويتر" لقطات من لحظة وصول المسافرين.

وأظهر الفيديو، المسافرون وهم يرتدون الكمامات الطبية واستقبلهم منسوبو المطار بالهدايا؛ فيما علق المطار على المقطع قائلًا: " ‏عوداً حميداً بين أهلكم وأحبابكم.. بدعم من الهيئة العامة للطيران المدني، مقتطفات من لحظة وصول أول رحلة داخلية استثنائية قادمة من مدينة جدة إلى ‎مطار الملك خالد الدولي بعد قضاء فترة الحجر الصحي المخصصة، وثبات خلو المسافرين من الفيروس " .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه ... ما جيت بجديد هذا هو المتبع عند شحن البطاريه ... في ساكو يوجد بطاريه ممكن تشحنها بالكهرباء في البيت وتأخذها معك في السياره لاستعمالها لتشغيل السياره عندما تتعطل البطاريه
كان زمان
اللهم لك الحمد ... تافهين ...
كان زمان
عالم صايعة وتافها
زائر
كل شي صار خطر الله يستر
ابو عمار
مو مشكله كل عيوبك ممكن اصلاحها وممكن يتم ترتيب وضعك النفسي بعد اول زياره لطبيب النفسي ليتم الكشف عليك

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