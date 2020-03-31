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الأعداد السابقة للصحيفة

شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف هندسية وإدارية للجنسين

Time منذ ساعة
Views 1531
شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف هندسية وإدارية للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التصنيع الوطنية، عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء للعمل في الجبيل وجازان بمسميات وظيفية مختلفة.

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية؛ حيث أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

1 – محلل فني: شهادة البكالوريوس في الكيمياء الصناعية أو مجال ذي صلة بالهندسة أو الأجهزة والمعدات، خبرة 5 سنوات على الأقل في مجال البتروكيماويات وأنظمة تحليل العمليات، مهارات جمع البيانات وتحليلها وإعداد التقارير، خبرة بعمليات التصنيع، مهارات ضمان الجودة، ISO 9001؛ فيما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــــا .

2- موظف الصيانة الكهربائية: الثانوية العامة أو دبلوم في الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها، 10 سنوات على الأقل من الخبرة العملية للعمل مع قسم الصيانة الكهربائية. في أي صناعة كيميائية / بتروكيماوية؛ بينما التقديم من هنــــــــــــا .

3- مشرف أول المواد الخام: درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية أو الهندسة الصناعية، خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال الصناعات التحويلة، الدراية بمعايير السلامة التنظيمية، المتعلقة بعمليات المستودعات، فيما التقديم من هنــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه ... ما جيت بجديد هذا هو المتبع عند شحن البطاريه ... في ساكو يوجد بطاريه ممكن تشحنها بالكهرباء في البيت وتأخذها معك في السياره لاستعمالها لتشغيل السياره عندما تتعطل البطاريه
كان زمان
اللهم لك الحمد ... تافهين ...
كان زمان
عالم صايعة وتافها
زائر
كل شي صار خطر الله يستر
ابو عمار
مو مشكله كل عيوبك ممكن اصلاحها وممكن يتم ترتيب وضعك النفسي بعد اول زياره لطبيب النفسي ليتم الكشف عليك

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