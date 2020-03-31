شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف هندسية وإدارية للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):

كشفت شركة التصنيع الوطنية، عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء للعمل في الجبيل وجازان بمسميات وظيفية مختلفة.

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية؛ حيث أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

1 – محلل فني: شهادة البكالوريوس في الكيمياء الصناعية أو مجال ذي صلة بالهندسة أو الأجهزة والمعدات، خبرة 5 سنوات على الأقل في مجال البتروكيماويات وأنظمة تحليل العمليات، مهارات جمع البيانات وتحليلها وإعداد التقارير، خبرة بعمليات التصنيع، مهارات ضمان الجودة، ISO 9001؛ فيما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــــا .

2- موظف الصيانة الكهربائية: الثانوية العامة أو دبلوم في الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها، 10 سنوات على الأقل من الخبرة العملية للعمل مع قسم الصيانة الكهربائية. في أي صناعة كيميائية / بتروكيماوية؛ بينما التقديم من هنــــــــــــا .

3- مشرف أول المواد الخام: درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية أو الهندسة الصناعية، خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال الصناعات التحويلة، الدراية بمعايير السلامة التنظيمية، المتعلقة بعمليات المستودعات، فيما التقديم من هنــــــــــــــا .