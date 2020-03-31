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بالصور.. «المسند» : استقرار جوي يعم معظم عناصر الطقس

Time منذ 36 دقيقة
Views 1380
بالصور.. «المسند» : استقرار جوي يعم معظم عناصر الطقس

الرياض (صدى):
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الثلاثاء، أن هناك حالة استقرار جوي تعمّ معظم عناصر الطقس.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير "تويتر": " الرياح متوسطة السرعة، ومتوقع أن تكون جنوبية إلى جنوبية غربية، وتكون نشطة في الجزء الشمالي الغربي، وقد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة ".

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطًا للرياح السطحية على مناطق: " الشرقية، الرياض، نجران، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية " ؛ فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سُحُب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة.

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أحدث التعليقات

لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ياويلك من الله سبحانه يوم تقابله ماخفت من رب العالمين اسال الله العظيم ان ينتقم منك
ابو محمد
كأنك ياابو زيد ماغزيت ..
عبدالله النصر / حائل
عشق الكاتبه لمصر جعل منها بوقا صادحا مصر في غنى تام عن الزعيق والنعيق والتوسل والتسول بالكلمات الشاطحه مصر تعيش ظروفها الراهنه بطريقتها الخاصه ولديها اجراءاتها الطبيعيه بعيدا عن مايحتويه المقال المشحون من انفلات وهذيان دون كوابح
عبدالله النصر / حائل
عشق الكاتبه لمصر جعل منها بوقا صادحا مصر في غنى تام عن الزعيق والنعيق والتوسل والتسول بالكلمات الشاطحه مصر تعيش ظروفها الراهنه بطريقتها الخاصه ولديها اجراءاتها الطبيعيه بعيدا عن مايحتويه المقال المشحون من انفلات وهذيان دون كوابح
القرشي
امر طبيعي عدد الحوادث على مستوى العالم يتراجع بنسبة عالية جدآ بسبب الإجراءات التي اتخذتها الكثير من الدول بسبب إنتشار فايروس كورونا .

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