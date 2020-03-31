بالصور.. «المسند» : استقرار جوي يعم معظم عناصر الطقس

الرياض (صدى):

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الثلاثاء، أن هناك حالة استقرار جوي تعمّ معظم عناصر الطقس.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير "تويتر": " الرياح متوسطة السرعة، ومتوقع أن تكون جنوبية إلى جنوبية غربية، وتكون نشطة في الجزء الشمالي الغربي، وقد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة ".

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطًا للرياح السطحية على مناطق: " الشرقية، الرياض، نجران، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية " ؛ فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سُحُب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة.