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الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (الشرقية ،الرياض ، نجران ، عسير ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، تبوك ، حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية ). فيما تكون السماء غائمة جزئيا قد تخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

نبيل
الحمد لله على السلامة وقدر الله وما شاء فعل
نبيل
لاحول ولا قوة الابالله ماوصل لمرحلة الانتحار الا من شي كبير ما يقدر على تحملة
أبو زعلان
يأخذ مقابل أو لا ماهي مشكلة بس هو ليش محتكر هادي الشغلة المفروض الجهات الرسمية تنشر تشهير بالمخالفين و المتستر و تكافئ المبلغ بإعلان رسمي
شيخين1
نصاب مقطع اربع تلاقية متخلف ولااقامتة منتهية ويسوي كذا عشان السعودين وطيبة قلوبهم يتعاطفو مع قضيته اي كانت بس السعودي ليس بساذج كما يعتقد البعض صاريفهمها وهي طايرة ويلعب على بلد يامجانين
أم سكر
ما شاء الله . جهود فوق المستوى العالي و لم تحدث في أي مكان في العالم حتى الطيران تم تأمينه لمن كانوا في الحجر . هل تعلمون انه تم توفير ملابس لجميع من كان في الحجر . لله درك يا وطني . فعلا السعوديه العظيمه . و ملكنا هو ملك الانسانيه بدون منازع . دروس و عظات لجميع من في الارض و الى الابد عن حقوق الانسان . هنا تبتكر و تطبق و يجب أن تدرس . اللهم إجعلها في ميزان حسنات كل من فكر و خطط و نفذ . هناك إناس كثيرون يعملون على مدار الساعه لراحه كل من في المملكه تحت إشراف و متابعه من مليكنا الغالي و ولي عهده ووزير الصحه الرائع . بلد الابطال . سعوديه و كلي فخر .

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